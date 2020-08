Lutti, oggi i funerali di Loris Azzaro

Si terranno alle 15.30 di oggi, lunedì 17 febbraio, nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta, i funerali di Loris Azzaro, il 25enne aostano morto all’alba di sabato in un incidente sull’autostrada all’altezza di Volpiano. Il giovane, figlio del Comandante della Stazione di Aosta dei Carabinieri, era noto per essere un arbitro di calcio di livello nazionale (nel viaggio in cui ha perso la vita si stava recando in aeroporto, per volare verso la Basilicata dove era in programma l’incontro che avrebbe dovuto dirigere ieri) ed allievo della Scuola di Polizia di Alessandria.