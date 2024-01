Augusto Rollandin è ricoverato in una clinica piemontese

L’ex Senatore della Repubblica e Presidente della Regione Augusto Rollandin, oggi consigliere regionale di Pour l’Autonomie, è ricoverato da ieri pomeriggio in una clinica piemontese.

Secondo quanto riportato in mattinata dal quotidiano La Stampa, dopo aver accusato un malore, ieri mattina, sarebbe stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Parini (come già era accaduto nell’ottobre del 2022) e, in seguito ai primi accertamenti, trasferito in un’altra struttura.

Al 118 di Aosta però non risulta il passaggio al Pronto Soccorso, mentre a confermare il ricovero è stato l’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel: “La sua famiglia si sta occupando di lui, sono in contatto con loro ma per il momento preferisco non commentare. Posso solo dire che senza dubbio negli ultimi tempi era parecchio affaticato ma che ci teneva molto a chiudere il bilancio regionale, a fine anno, per il bene della Valle d’Aosta”.

Il Segretario politico di Pour l’Autonomie, Aldo Di Marco, riferendosi alla notizia del ricovero del Consigliere Augusto Rollandin, ribadisce la volontà del Movimento di “non commentare le notizie, talvolta anche inesatte, che si stanno susseguendo a mezzo stampa, e chiede a tutti il rispetto della privacy che ha sempre contraddistinto l’uomo ed il politico Augusto Rollandin”. Il Movimento Pour l’Autonomie dichiara «non vorremmo che si creassero delle strumentalizzazioni politiche. E continueremo a lavorare coerentemente con quanto fatto sin ora».

Sulle attuali condizioni di salute di Rollandin al momento vige comunque il massimo riserbo.