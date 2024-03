Maltempo: attese forti nevicate, allerta arancione in Valle d’Aosta

Il centro funzionale della Valle d’Aosta ha diramato una nuova allerta – arancione (moderata criticità) per neve molto forte a quote medie nel sud-est della Regione (Gran Paradiso, Monte Rosa, Champorcher), valida dalle 14 di oggi, sabato 2 marzo e per tutta la giornata di domani, domenica 3 marzo.

“Da questo pomeriggio vento forte o molto forte in quota, e nevicate deboli oggi, che diventano forti a quote medie ed alte domani. Oggi precipitazioni deboli o localmente moderate: in media 5/10 cm oltre circa 1100 m su tutte le zone (precipitazioni più probabili a SE, meno a NW). ” La perturbazione si intensificherà nella notte, quando il Centro funzionale prevede circa 100/150 cm di neve nelle Valli di Champorcher e del Monte Rosa, 80/130 cm nelle valli del Gran Paradiso, 50/100 centimetri nella vallata centrale e 40/90 centimetri sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera. La quota neve è prevista intorno ai 1000/1100 m, ma localmente anche più in basso, soprattutto al confine con Francia e la Svizzera. Qui “le precipitazioni liquide al di sotto della quota della neve sono continue e anche di moderata intensità.”

Per la giornata di lunedì l’Ufficio meteo regionale prevede ancora neve a circa 900 m al mattino presto di intensità al più moderata, poi una cessazione delle precipitazioni e schiarite sempre più ampie fino a cielo ben soleggiato in giornata.