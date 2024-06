Maltempo, la Protezione civile: attenzione lungo la Dora di Valgrisenche

Le precipitazioni delle ultime 24 ore, unite alla fusione nivale, hanno fatto raggiungere il livello di massima regolazione della diga di Beauregard. L’impianto ha quindi iniziato a sfiorare nella Dora di Valgrisenche le portate naturali che arrivano nel bacino.

Non vi sono al momento criticità – informa il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco – ma si richiede di prestare la massima attenzione lungo le sponde del torrente. Il personale del Comune di Valgrisenche e del Corpo forestale della Valle d’Aosta è stato attivato per il presidio dei punti potenzialmente critici.

La situazione nel resto della regione

Dall’inizio delle precipitazioni, cominciate l’altro ieri, mercoledì 19 giugno – fa sapere il Centro funzionale della Regione – “sono state registrate medie di circa 20 mm nelle zone a e b (centro e bassa valle, ndr) e circa 40 mm in C e D (alta valle e valli del confine sud, ndr.)”. La stazione che ha registrato la maggior precipitazione è Cogne Valnontey, con circa 56 mm.

Il solo dissesto verificatosi dall’inizio della perturbazione è quello della colata che ha ostruito la regionale in Val di Rhêmes, “occorsa indicativamente alle 4 del mattino di ieri”, con la strada riaperta alcune ore dopo. “Non sono state registrate esondazioni e i livelli dei corsi d’acqua, anche per via della fusione della neve, ancora molto presente in quota, sono in aumento”, si legge nell’aggiornamento delle 9.55 di oggi.

Il superamento della prima soglia di guardia si è verificato “a Hône, Champdepraz, Pontey, Aymavilles, Valsavarenche Eaux-Rousses e Gressoney-Saint-Jean. – sottolineano dal Centro funzionale – I livelli sono comunque ben al di sotto delle soglie di esondazione”.

Quanto alla previsione meteo per oggi, con l’allerta gialla che permane sino alle ore 24, nel pomeriggio sono attese “aperture della copertura nuvolosa sui settori orientali e SE, ma un secondo passaggio perturbato interessa maggiormente i settori occidentali, con fenomeni localizzati anche in forma temporalesca, ad accumulo inferiore nelle 12 ore rispetto a questa mattina”.