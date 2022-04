Polizia, nuovo Vicario per il questore Morelli

“Cambio della guardia”, nelle fila della Polizia di Stato, nella posizione di vicario del Questore Ivo Morelli. Il primo dirigente che rivestiva tale incarico dal 2011, Nicolò Dragotto, ha lasciato il servizio dopo 34 anni. A sostituirlo, dallo scorso 4 aprile, è arrivato il pari grado Giorgio Bacilleri, 56 anni di Ferrara, che ha indossato la divisa nel 1985, come agente ausiliario.

Da quel momento è rimasto alla Sezione Polizia stradale di Bologna fino al 1991, anno in cui ha iniziato il corso per Vice commissari, all’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Divenuto funzionario, è nella specialità della Polstrada che si è sviluppata buona parte della sua carriera, nella quale – tra l’altro – ha istituito il Centro Operativo Autostradale di Trento ed è stato Direttore di Sezione a Roma.

Tra il 2015 e il 2019, Bacilleri – laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni – ha diretto i Compartimenti della Polizia Postale e delle comunicazioni per la Liguria e per la Toscana e dal giugno 2019 è stato Capo di Gabinetto della Questura di Trento, prima di arrivare ad Aosta.

Nicolò Dragotto, il vicario “uscente”, in Polizia dal 1988, era stato assegnato alla Questura di Aosta, dove ha avuto la responsabilità di vari uffici, tra i quali quello di Gabinetto, fino al 2007. In quell’anno è stato trasferito a Biella ed è rientrato nel capoluogo regionale come Vicario del Questore.