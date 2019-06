Scontro moto-auto a Verrès: 18enne in rianimazione

E’ stato ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, un 18enne soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, a Verrès. Il giovane era alla guida di una motocicletta quando, attorno alle 13.30, per cause in via di ricostruzione, si è scontrato con un auto.

Il sinistro è avvenuto all’interno del paese, in via XXVI Febbraio. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato al “Parini” il giovane, rimasto costantemente cosciente. Dagli accertamenti e dalle visite condotti è emerso un politrauma che ha condotto i medici a riservarsi la prognosi.