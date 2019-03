Serra in casa con la marijuana, arrestato 24enne in Valdigne

Un 24enne valdostano, di cui sono note solo le iniziali, D.P., è stato arrestato, per la produzione e lo spaccio di stupefacenti, la scorsa notte dai Carabinieri delle stazioni di Morgex e Courmayeur. Al ragazzo, posto ai “domiciliari”, è stata trovata, nel bagno della mansarda di casa in Valdigne – come si legge in una nota dell’Arma – una “serra rudimentale, dotata di impianto termico e di areazione, contenente cinque vasi” con “piante di marijuana in vari stadi di crescita”.

Nella perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche un bilancino e dell’hashish, “a supporto della tesi del reato di spaccio”. Al ragazzo i Carabinieri sono arrivati dopo aver fermato, nell’ambito di un posto di controllo sulla statale 26, all’altezza del bivio di Pré-Saint-Didier, un 42enne milanese, trovato in possesso di un involucro contenente dell'”erba”. L’uomo, alle richieste dei militari, ha riferito di essere ospite del giovane. Da lì, lo spostamento nell’abitazione ed i successivi approfondimenti.