Alluvione del 16 e 17 aprile, dal Governo altri 7,65 milioni di euro

Un ulteriore stanziamento è stato deciso dal Governo, nella seduta di ieri, lunedì 29 dicembre, del Consiglio dei Ministri, per “la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già deliberato” relativamente agli “eccezionali eventi metereologici” che si sono verificati in Valle d’Aosta il 16 e 17 aprile scorsi. Stando al comunicato stampa di Palazzo Chigi, la cifra destinata dall’Esecutivo ammonta a 7 milioni 650 mila euro.

Lo stanziamento è stato deliberato nell’ambito di una serie di misure conseguenti a stati d’emergenza, o a ricostruzioni (relative, tra l’altro, a Marche e Toscana), su proposta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci.

La decisione del governo ha trovato il plauso di Emily Rini, consigliera del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la quale si tratta “di un segnale concreto di attenzione e sostegno da parte dell’Esecutivo, che conferma l’impegno del Governo nel valorizzare iniziative di sostegno a favore del nostro territorio”.

Per Rini, “un ringraziamento particolare va al vicepremier Antonio Tajani e al ministro Paolo Zangrillo, che sin da subito, nel momento in cui si è verificato l’evento calamitoso, hanno dimostrato sensibilità e concreta vicinanza alla nostra comunità. Alle parole abbiamo sempre preferito i fatti e questo ulteriore stanziamento ne è la dimostrazione più chiara”.

Attesa da tempo è arrivata nel Consiglio dei ministri di oggi, lunedì 30 giugno, la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che il 16 al 17 aprile 2025 hanno colpito 62 comuni valdostani. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati 1,55 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

La richiesta di decretazione dello stato di emergenza era stata formalizzata dalla Regione lo scorso 30 aprile, a seguito degli ingenti danni riportati. Una prima stima dei fabbisogni per la messa in sicurezza e il ripristino post-alluvione indicava oltre 400 interventi in 62 dei 74 Comuni valdostani. La stima dei danni, presentata dal Presidente della Regione al Capo della Protezione Civile Ciciliano, durante la visita del 10 giugno scorso, ammontava a circa 16 milioni di euro.

In attesa del provvedimento nazionale, il Governo regionale aveva già stanziato nelle scorse settimane i primi 8 milioni di euro: 3,3 milioni per gli interventi nei Comuni più colpiti (Fontainemore, Montjovet, Quart e Doues) e 4,7 milioni per i lavori negli altri territori interessati.

Il Consiglio dei ministri ha approvato anche la proroga dello stato di emergenza per l’alluvione del 29 e 30 giugno 2024, che aveva colpito in particolar modo Cogne e Cervinia.

Un evento dal costo complesso di circa 160 milioni di euro, di cui 57 stanziati dallo Stato, 11 milioni ristorati dal Ministero del Turismo, poco meno di 4 milioni di euro dall’Unione europea e il resto coperto con fondi regionali.

Sempre oggi, a un anno esatto dall’alluvione che aveva colpito Cogne il 30 giugno 2024, la strada regionale è stata nuovamente interessata dalla caduta di due colate detritiche, che hanno portato alla nuova chiusura in via precauzionale.

E’ di 34,5 milioni di euro il danno stimato dall’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione fra il 16 e il 17 aprile scorsi. Un dato parziale, spiega la nota della Regione, che comprende i 15,6 milioni di euro che dovranno essere stanziati per i primi interventi emergenziali e di somma urgenza: circa 200 interventi in 52 Comuni.

Nel frattempo mercoledì scorso, 30 aprile, il Presidente della Regione ha formalizzato la richiesta di decretazione dello Stato di emergenza al Governo nazionale in conseguenza degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile scorsi. La stessa segue l’emissione da parte del Presidente del decreto di calamità del 17 aprile scorso sull’intero territorio regionale ai sensi della legge regionale di protezione civile.

La richiesta, già anticipata informalmente dal Presidente Testolin con un colloquio con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Fabio Ciciliano, è accompagnata da un dettagliato rapporto, curato dalla Protezione civile regionale, che analizza gli aspetti meteorologici di quanto avvenuto, oltre a riportare una sintesi dei numerosi dissesti censiti sul nostro territorio, grazie al supporto prestato dal Corpo Forestale della Valle d’Aosta e dalle strutture tecniche sia della Protezione Civile sia dell’Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente.

Il rapporto include anche una prima stima dei fabbisogni per la messa in sicurezza e il ripristino, che ammontano a oltre 400 interventi in 62 dei 74 comuni valdostani.