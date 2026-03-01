Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Gressoney-Saint-Jean
  • Ultima modifica: 01 Marzo
  • 10:34

Scialpinista caduto in un crepaccio sul colle Vincent, sospese le ricerche

Le operazioni per il recupero del terzo scialpinista, caduto ieri in un crepaccio sul Colle Vincent, sul Monte Rosa, con due altre persone, oggi non riprenderanno. A renderlo noto i soccorsi. La decisione è dovuta alle condizioni meteo avverse che impediscono l'intervento.
L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano
Cronaca

Le operazioni per il recupero del terzo scialpinista, caduto ieri in un crepaccio sul Colle Vincent, sul Monte Rosa, con due altre persone, oggi non riprenderanno.

A renderlo noto i soccorsi. La decisione è dovuta alle condizioni meteo avverse che impediscono l’intervento. Nulle le speranze di recuperare l’uomo in vita.

L’incidente si era verificato ieri – sabato 28 febbraio – poco dopo le 13.30, a circa 4.000 metri di quota. Immediato l’intervento degli elicotteri SA1 e SA3. Sul posto, il Soccorso alpino valdostano, il Sagf di Cervinia e Alagna ed il Soccorso alpino di Alagna erano riusciti ad estrarre vivi due dei tre scialpinisti, poi trasportati in Pronto soccorso ad Aosta. Hanno riportato traumi e ipotermia.

Il recupero del terzo scialpinista caduto in un crepaccio sul colle Vincent è stato sospeso

28 febbraio – ore 19.03

Il Soccorso alpino valdostano sul Balmenhorn

Le operazioni di recupero del terzo scialpinista caduto in un crepaccio oggi, sul colle Vincent, sono state sospese. I soccorsi, da quanto si apprende, non nutrono particolari speranze di sottrarlo vivo dato anche il lungo tempo trascorso nel crepaccio, a circa 30 metri di profondità.

I due scialpinisti estratti dal crepaccio, invece, sono attualmente in fase diagnostica al Pronto soccorso di Aosta. Presentano traumi e ipotermia. Le loro condizioni sono in fase di valutazione.

Tre alpinisti cadono in un crepaccio sul colle Vincent, soccorsi in azione

28 febbraio 2026 – Ore 16.05

Il Soccorso alpino valdostano sul Balmenhorn
Il Soccorso alpino valdostano in elicottero.

Tre alpinisti sono caduti in un crepaccio sul colle Vincent, nella zona del Monte Rosa.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13.30, a circa 4.000 metri di quota. Immediato l’intervento degli elicotteri SA1 e SA3. Al momento due persone sono state estratte e portate al Pronto soccorso dell’ospedale “Parini”.

La terza persona, invece, è ancora nel crepaccio, a circa 30 metri di profondità. Sul posto stanno operando il Soccorso alpino valdostano, il Sagf di Cervinia e Alagna ed il Soccorso alpino di Alagna.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da AostaSera (@aostasera)

