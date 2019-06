Un biglietto per Aosta l’ultima traccia di un 32enne scomparso

Aosta è la destinazione del biglietto ferroviario acquistato, alla stazione di Torino Porta Susa, con la carta di credito intestata a Liam Biran, 32enne di origini israelo-statunitensi di cui si sono perse le tracce all’inizio del mese scorso.

Del caso si è occupata, ancora nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno, la popolare trasmissione televisiva Rai “Chi l’ha Visto”. Biran, un sommelier che viveva nel New Jersey ed ha una casa anche a Tel Aviv, era arrivato a Torino da Atene, il 9 maggio.

Dopo un ultimo contatto telefonico con il cognato, le sue notizie dall’Europa si sono interrotte. Aveva annunciato la volontà di spostarsi in treno verso Parigi, ma è poi emerso l’acquisto del biglietto per il capoluogo regionale.

Non è però possibile dire chi lo abbia effettivamente comprato: la telecamera puntata sulla biglietteria automatica, quel giorno, non era in funzione. Quando i genitori hanno provato a contattarlo, al suo iPad ha risposto una voce femminile sconosciuta, per poi interrompere repentinamente la comunicazione.

Liam Biran è alto un metro e 73 ed ha occhi castani e capelli neri. “Potrebbe aver perso i documenti e il cellulare e trovarsi in difficoltà. – si legge sulla scheda pubblicata online dalla trasmissione di RaiTre – Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana”.