Si lancia dal camion rubato per sfuggire alla polizia e muore sull’asfalto

E’ ancora in parte da accertare quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 27 aprile, lungo la Statale 26, nel territorio di Saint-Denis. Attorno alle 23.30, un uomo – di nazionalità italiana, ma di cui non sono note le generalità – è morto mentre cercava di sfuggire alla Polizia, dopo il furto di un camion.

Secondo quanto ricostruito sinora dagli inquirenti, il conducente del mezzo da lavoro – un Trakker Iveco da cava – aveva eluso un posto di blocco a Châtillon, poi avrebbe compiuto un’inversione di marcia per, infine, gettarsi dal mezzo in corsa, perdendo la vita sull’asfalto.

Due presunti complici, allontanatisi a bordo di un’auto, sono stati arrestati dalla Polizia in Piemonte, in flagranza di reato. Il camion risulta essere stato rubato in un’area accanto ad una stazione di servizio a Champagne di Verrayes. Sfondato l’ingresso del parcheggio, il fuggiasco si è diretto, al volante del mezzo pesante, verso Torino. A Châtillon, il posto di blocco e poi l’inseguimento della pattuglia.

L’incidente è stato rilevato, con la circolazione rimasta chiusa per le attività tecniche della Polizia. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. I controlli in zona erano stati aumentati dopo segnalazioni di furti analoghi, negli scorsi giorni. La Procura sottolinea che “sono in corso tutte le attività investigative finalizzate alla completa ricostruzione dei fatti”.