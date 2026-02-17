Valanghe in varie località della Valle, chiusa la regionale n. 24 di Rhêmes

Si susseguono quest’oggi, martedì 17 febbraio, i distacchi di valanghe, anche di grosse dimensioni, sul territorio regionale. Non si registra, al momento, il coinvolgimento di persone, ma dalle 14.30 circa, la strada regionale 24 di Rhêmes è interrotta all’altezza della località Chanavey. A breve, i tecnici della Protezione civile effettueranno i sopralluoghi per valutare i tempi e le modalità per la riapertura del tratto stradale.

Per escludere l’interessamento di persone, è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, in elicottero. Verifiche analoghe, sempre escludendo coinvolgimento di presenti, sono state effettuate sul distacco verificatosi alle 14.45, nella Valeille (Cogne). La valanga è scesa a monte delle cascate di ghiaccio Hard Rock e Pattinaggio artistico.

Alle 15 circa, invece, un’altra valanga ha interessato la zona in prossimità del comprensorio sciistico di Courmayeur. Le persone sugli sci sono state raggiunte dal “soffio”, che ha raggiunto il fondo della vallata. Questo distacco è stato testimoniato da diversi video dei presenti. Anche in questo caso, nessuna persona risulta, al momento, coinvolta. Sono in corso operazioni di bonifica con le unità cinofile.

Alle 11 di stamattina, infine, i tecnici del Sav avevano effettuato un sopralluogo anche nella zona del Gabiet, sopra Gressoney. L’esito, anche in questo caso, aveva escluso la presenza di coinvolti.