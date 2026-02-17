Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
Video 
  • Aosta
  • Ultima modifica: 17 Febbraio
  • 16:29

Valanghe in varie località della Valle, chiusa la regionale n. 24 di Rhêmes

Il distacco è avvenuto attorno alle 14,30 di oggi, martedì 17 febbraio. Escluso il coinvolgimento di persone. I tecnici effettueranno a breve i sopralluoghi per la riapertura. Distacchi, senza coinvolti, anche a Cogne, Courmayeur e Gressoney.
Cronaca

Si susseguono quest’oggi, martedì 17 febbraio, i distacchi di valanghe, anche di grosse dimensioni, sul territorio regionale. Non si registra, al momento, il coinvolgimento di persone, ma dalle 14.30 circa, la strada regionale 24 di Rhêmes è interrotta all’altezza della località Chanavey. A breve, i tecnici della Protezione civile effettueranno i sopralluoghi per valutare i tempi e le modalità per la riapertura del tratto stradale.

Per escludere l’interessamento di persone, è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, in elicottero. Verifiche analoghe, sempre escludendo coinvolgimento di presenti, sono state effettuate sul distacco verificatosi alle 14.45, nella Valeille (Cogne). La valanga è scesa a monte delle cascate di ghiaccio Hard Rock e Pattinaggio artistico.

Alle 15 circa, invece, un’altra valanga ha interessato la zona in prossimità del comprensorio sciistico di Courmayeur. Le persone sugli sci sono state raggiunte dal “soffio”, che ha raggiunto il fondo della vallata. Questo distacco è stato testimoniato da diversi video dei presenti. Anche in questo caso, nessuna persona risulta, al momento, coinvolta. Sono in corso operazioni di bonifica con le unità cinofile.

Alle 11 di stamattina, infine, i tecnici del Sav avevano effettuato un sopralluogo anche nella zona del Gabiet, sopra Gressoney. L’esito, anche in questo caso, aveva escluso la presenza di coinvolti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
saintorso
vdaorienta x
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI