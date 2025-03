Voragine nei giardini dell’università: area recintata, in corso accertamenti sulle cause

Una voragine si è aperta la scorsa settimana nei giardini della nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta. A notarla sono state le strutture dell’Ateneo, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto al Comune e alla Regione, enti competenti per l’area.

La buca è stata prontamente recintata per motivi di sicurezza. “Si provvederà al ripristino del sito effettuando, parallelamente, la ricerca delle cause” spiega l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet.

La voragine si trova in prossimità di via Monte Vodice, da poche settimane riaperta alla circolazione dopo i lavori resisi necessari in seguito al cedimento dell’asfalto avvenuto lo scorso 16 gennaio, cui era seguito un secondo episodio a distanza di pochi giorni.