100 e 100 e lode: voci e sogni dei maturati 2025

C’è chi si riposa, chi studia, chi è all’estero, chi si prepara a partire e chi è ad Aosta. Chi ha già deciso e chi è ancora in cerca della propria strada. Sono alcune delle studentesse e degli studenti usciti con il 100 e il 100 e lode dalle scuole superiori valdostane, che hanno vissuto la maturità durante l’estate del 2025 e che si sono raccontati in questo momento di vita aperto al futuro.

Sofia Franchino, 5A del Liceo Classico ordinario, 100 e lode

Quest’estate sto cercando di riposarmi e distrarmi il più possibile considerato che il mese di giugno ha richiesto molto impegno. Adesso sono a New York in vacanza studio e quando torno non vedo l’ora di andare qualche giorno al mare. Ho rimandato la scelta dell’università all’estate perché prima non riuscivo a pensare a mente lucida avendo come principale obiettivo l’esame di stato. Continuo a essere indecisa fra la facoltà di Medicina e quella di Lettere: mi prenderò ancora qualche settimana per decidere. Credo che la scelta dell’università sia un momento molto delicato e quindi sto cercando di apprezzare anche l’indecisione e l’incertezza che lo caratterizzano. Il consiglio di tutti è stato quello di studiare ciò che più mi piace, ma se vero che la letteratura mi ha sempre fatto battere il cuore, anche l’idea di migliorare la vita delle persone mi affascina molto. Sono sicura che il mese di agosto mi porterà consiglio e non mi preoccupo troppo se non ho ancora pianificato i prossimi anni della mia vita alla perfezione.

Giulia Patacchini, 5A del Liceo Scientifico E. Bérard, 100

Fare medicina è sempre stata il mio sogno, fin da quando ero bambina, anche grazie all’influenza di mio papà che mi ha avvicinata a questo mondo. Vorrei provare il test di medicina in inglese, che potrebbe aprirmi le porte anche per esperienze all’estero: ora sto studiando per il test d’ingresso al San Luigi di Torino. Mi piacerebbe specializzarmi in pediatria o chirurgia pediatrica. Oltre all’obiettivo dell’università, c’è la volontà di godermi l’estate. Farò una vacanza di maturità con i miei compagni: ho avuto la fortuna di trovare una bella classe e di vivere in un bell’ambiente, con amicizie a cui tengo molto. Sono stati cinque anni impegnativi: ho incontrato professori competenti e qualificati, che mi hanno dato basi solide anche per la preparazione al test. Non sono mancati momenti di difficoltà, ma non cambierei la mia scelta.

Gregorio De Leo, 5A del Liceo Musicale, 100

Sono in spiaggia con tutta la classe all’Elba per la vacanza della maturità e mi sto godendo questi giorni. Tra di noi, c’è sempre stato un bel rapporto: dopo cinque anni di un bel percorso insieme, abbiamo voluto premiare questo legame condividendo questo traguardo con un viaggio. Appena torno lavorerò come cameriere in un ristorante. Durante il mese di agosto andrò in Perù a fare volontariato. Passerò due settimane tra le alture delle Ande a fare accoglienza in un santuario ai pellegrini per il giubileo; trascorrerò le altre due più attivamente ad aiutare nei villaggi e a costruire case. Al rientro, andrò a Bologna insieme a due ex compagni di classe dove frequenterò il Conservatorio di pianoforte e l’Università di lingue. Non ho ancora deciso il piano di studi, ma sicuramente ci saranno il francese, che mi piace molto, e il tedesco.

Greta Brancazi, 5C del Liceo Linguistico E. Bérard, 100

Mi sto godendo le vacanze: tra poco andrà in Bulgaria a trovare una mia amica e, durante l’estate, farò altre vacanze in amicizia. A settembre inizierò l’università: frequenterò la facoltà di lingue per il commercio internazionale a Verona. Devo ancora scegliere, ma penso che studierò inglese, francese e tedesco. Mi piacerebbe poi proseguire con un master all’estero e specializzarmi in Fashion Business. Sono felice di iniziare un nuovo percorso, un po’ spaventata, anche se non vedo l’ora: la paura non è tanta perché in quarta sono già stata per un anno in America, in Illinois. Mi dispiace un po’ lasciare la mia vita da liceale, sono stati cinque anni molto belli. La maturità è stata impegnativa, ma sono rimasta contenta perché credo di avere gestito l’ansia nel modo più corretto possibile, mi sono impegnata, ho studiato tanto e l’ho vissuta tranquillamente.

Emanuele Giachino, 5A Turistico dell’ITPR Corrado Gex, 100

Quest’estate ho in programma varie gare di golf, sport che pratico da dieci anni, da quando facevo la quarta elementare. Durante gli anni delle superiori, sono stato agevolato dalla scuola grazie al progetto “Classes de sport”, particolarmente utile per organizzare con i professori le interrogazioni e recuperare il materiale in caso di assenze. In questi giorni mi sto riposando e rilassando, specialmente perché quest’anno, in cui mi sono impegnato molto, ho accumulato parecchia tensione. L’ultimo anno di scuola ha portato tanto stress, con tutta l’enfasi sull’importanza, l’impegno e la serietà della maturità. Con lo sport sto cercando di migliorare da poter ottenere delle sponsorizzazioni. A settembre inizierò la facoltà di Lingue e Comunicazione per il Turismo presso l’Università di Aosta, un percorso in continuità con le materie studiate negli ultimi anni.

Gli altri studenti usciti con il 100 alla maturità

5° A Classico: Beatrice Baldassarre (100), Federico Tigellio Benvenuto (100), 5° B Classico: Anna Covolo (100), Anna Delpero (100), 5° C Classico Chiara Chatrian (100), Alessandro Verduci (100), 5° Classico bilingue Irene Fornelli (100).

5° A Artistico Margot Buillet (100). 5° A Musicale Luca Gattullo (100).

5° A Scientifico Bérard Alessio Giamattei (100 e lode), Oceane Lorenz (100), Nicole Louvin (100), 5° C Scientifico Rebecca Brachet Contul (100), Wentao Hu (100).

Liceo delle Scienze umane e Scientifico – Aosta “Regina Maria Adelaide” 5ª A Scienze applicate: Claire Mortara (100), Antonino Trovato (100), 5ª A Liceo economico-sociale: Martina Trieste (100), 5ª A Liceo delle Scienze umane: Nicole Linh Chabod (100).

Istituto Professionale Alberghiero – Châtillon 5ª A enogastronomia: Marco Pietripaoli (100), 5ª B enogastronomia: Aline Bozon (100).

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale – Verrès 5ª A scientifico: Alessia Delfina Dufour (100), Micaela Sansone (100). 5ª LING linguistico: Vittoria Piccolo (100).