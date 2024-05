Al Mav una escape room alla scoperta dell’artigianato tradizionale

Una escape room tra le sale del Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione, risolvendo indizi ed enigmi. L’appuntamento con l’Escape Mav è per sabato prossimo, 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, iniziativa dedicata ai luoghi di cultura promossa dall’International Council Museum a partire dal 1977.

Il Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione, a Fénis, aderisce a Icom sin dalla sua inaugurazione e opera nel rispetto delle linee guida museali internazionali.

Escape Mav verrà proposta in orario di apertura del museo (dalle 10 alle 18), è a partecipazione gratuita e non necessita di prenotazione. Nella giornata del 18 maggio è gratuito anche l’ingresso al museo per tutti i visitatori.

L’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è creare consapevolezza sul ruolo dei musei quale mezzo di scambio, arricchimento culturale e cooperazione.

L’organizzazione internazionale riconosce nei musei luoghi che “contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità. In quanto istituzioni autorevoli e tasselli rilevanti nel tessuto sociale condiviso, rivestono una posizione unica per realizzare ricadute rilevanti, al fine di favorire un cambiamento positivo”.