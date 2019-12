Black Wings of Destiny: dieci anni di musica e un vinile

Châtillon - Dieci anni di attività sulla scena musicale valdostana e piemontese e un vinile per festeggiarli. È la band dei Black Wings of Destiny, la cui musica spazia tra rock e metal.

3360. Il peso in grammi del figlio di Luca Catapano, cantante dei Black Wings of Destiny. Oltre che il titolo di uno dei pezzi contenuti nel vinile “Burning Dark Ten Years Legacy”.

Un brano. La dedica di un genitore al figlio. Un incoraggiamento a essere audace come un lupo e forte come un orso in un mondo che va a rotoli. Un invito a lottare per ciò in cui si crede. “Se qualcosa va storto combatti e fallo andare dritto”.

È questa la filosofia dei Black Wings of Destiny, band attiva sulla scena musicale valdostana e piemontese da dieci anni. Le “Ali Nere del Destino” richiamano la sorte, sempre più cupa, dell’umanità e allo stesso tempo sono uno stimolo ad agire per “cercare di lasciare qualcosa di meglio a chi verrà”. I brani lasciano intravedere una speranza, una via d’uscita. Questo perché oltre all’esperienza musicale, alle spalle dei quattro componenti del gruppo, c’è una vita. Quarantenni, amici di vecchia data, le cui vicende si incrociano dando vita nel 2009 alla band. Si inizia con una formazione a tre con i valdostani Emanuele Cacchioni alla batteria e Daniele Cogo al basso, accompagnati dalla voce del torinese Luca Catapano. A questi si aggiunge, in un secondo momento, il chitarrista torinese Marco Mallamo.

Testi impegnati e suoni duri che spaziano tra rock e metal. Ora impressi sul vinile “Burning Dark Ten Years Legacy”, realizzato per festeggiare i dieci anni di attività musicale del gruppo.

Registrato e mixato in via Cigna, a Torino, nello studio Spazio 211. Messo a punto con il processo di mastering negli Stati Uniti dall’Audiosiege di Portland. È la prima volta che la band sceglie di produrre un vinile, le cui tracce sono disponibili anche in versione digitale. I precedenti album infatti, l’omonimo “Black Wings”, “Storyteller – Parte 1” e “Storyteller – Parte 2”, sono stati prodotti su CD.

Hanno iniziato a festeggiare i loro dieci anni, promuovendo il vinile, da circa un mese. Prima tappa al Manhattan di Torino, seconda al Centro Hibou di Châtillon lo scorso 23 novembre. Il 14 dicembre si esibiranno al Blah Blah di Torino, mentre il 21 saranno a Imperia. In questi dieci anni, i Black Wings sono stati impegnati oltre che in Valle d’Aosta, in Piemonte, Liguria, Veneto e Sardegna. Senza dimenticare le esperienze transnazionali in Svizzera e Austria.