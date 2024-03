Casting: per la serie tv “I delitti del BarLume” si cerca un attore valdostano

Per la dodicesima stagione della serie televisiva “I delitti del BarLume”, girata in Toscana e prodotta da Sky Studios e Palomar, la produzione cerca un attore valdostano in grado di parlare con cadenza/accento/dialetto valdostano.

L’attore dovrà avere fra i 30 e i 60 anni e dovrà interpretare un acquirente della tenuta/agriturismo dove nell’ultima stagione si è trasferito Massimo Viviani (Filippo Timi). “È una sola posa, una sola scena, quindi suggeriamo di proporsi solo a chi interessato a un ruolo così piccolo” spiegano dalla produzione.

Per candidarsi occorre inviare a casting.iddb12@gmail.com due foto (primo piano e figura intera) e il proprio curriculum. I profili che verranno ritenuti interessanti verranno ricontattati per un selftape su parte.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito inclusa trasferta, vitto e alloggio.