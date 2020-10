Il video di Stefano Coletta presentato alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia tra i migliori del Concorso VIDEOinVersi

Se nell’ultimo periodo la crisi sanitaria non lascia quasi nessuno spazio al mondo della cultura, l’esperienza di Stefano Coletta ci riporta al mese scorso, quando eventi artistici e culturali erano all’ordine del giorno. Domenica 6 settembre, presso lo spazio della Regione Veneto alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia, la Fondazione Oderzo Cultura ha infatti presentato gli otto migliori video della terza edizione del Concorso VIDEOinVersi, tra cui quello di Stefano.

Il video, frutto della collaborazione con i suoi compagni di classe Riccardo Mazza, Cloe Cannatà e Amélie Pession, è risultato tra i due vincitori della categoria “Giovanissimi” ed è intitolato “Abbandono”. Nel 50° anniversario della scomparsa di Giuseppe Ungaretti, VIDEOinVersi 2020 ha proposto ai concorrenti di confrontarsi con le opere del grande poeta italiano.

“Abbiamo scelto la poesia “In memoria” perché ci è sembrata quella in cui è più facile immedesimarsi. È stata la professoressa Fantoni, nostra insegnante di italiano, a parlarci del concorso e abbiamo deciso di partecipare per cercare di raccontare le poesie in modo diverso da come le studiamo a scuola” spiega Stefano.

Quella della fotografia e del videomaking è una vera e propria passione per Stefano, che due anni fa è risultato vincitore del videocontest “RagaCiak…per dire basta!” organizzato dal’Assessorato all’Istruzione. Il primo premio del concorso, dedicato al tema del bullismo e della violenza di genere, era un buono di 900 euro che Stefano ha speso in attrezzatura fotografica. Il giovane studente del terzo anno del Liceo Classico, che suona anche il pianoforte al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, ha molte strade aperte davanti a sé: “Ho iniziato a fare video e foto per divertimento insieme ai miei amici. Non so ancora bene cosa voglio fare da grande, ma di sicuro continuerò sia a suonare sia a fare video”.