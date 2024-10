“L’attimo decisivo”, la firma di Mattia Surroz sulle buone pratiche a fumetti della Protezione Civile

C’è di nuovo la firma di Mattia Surroz su L’attimo decisivo – La virgola, nuova avventura della serie a fumetti scritta da Roberto Gagnor (Disney) e disegnata proprio dal valdostano che sarà presentato alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, in programma da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2024.

In questa nuova avventura (il precedente “capitolo” era stato presentato nel 2023, sempre a Lucca) Samira, Carlo, Katja e Paolo si trovano immersi nei misteri dei Campi Flegrei. Qui, scopriranno la natura vulcanica dell’area, il fenomeno del bradisismo, le eruzioni storiche, i rischi attuali e le misure di prevenzione e protezione civile da adottare. L’attimo decisivo è un entusiasmante progetto della campagna di comunicazione “Io non rischio”, dedicato alla diffusione delle buone pratiche di Protezione Civile. Rivolto agli studenti delle scuole secondarie, questo progetto mira a sensibilizzare i giovani sui rischi naturali presenti in Italia.

Promosso dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il progetto beneficia del contributo di esperti della comunicazione e della narrazione. Tra i collaboratori di questa edizione figurano il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle ore 10 presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale, a Lucca.

L’intervista agli autori al Salone Internazionale del Libro di Torino

Come nasce un fumetto, il laboratorio a Lucca Comics & Games

Nell’arco dei cinque giorni del Lucca Comics & Games, negli spazi gestiti dal Dipartimento di Protezione Civile ci saranno presentazioni, incontri, spazi esperienziali sia tradizionali sia digitali, e tanti laboratori per i più piccoli. Al Real Collegio, presso Lucca Junior, sarà allestito uno spazio dedicato alle attività con le scuole, in cui verrà presentato anche il gioco Fai la tua scelta, il card game de L’attimo decisivo, sviluppato in collaborazione con Lucca Crea, oltre al Laboratorio Quiz, sempre ispirato al fumetto. Nella stessa sala si svolgerà anche il laboratorio tenuto dai due autori del fumetto, Mattia Surroz (disegnatore) e Roberto Gagnor (sceneggiatore), dal titolo Come nasce un fumetto, in cui i giovani partecipanti potranno apprendere i segreti di questa bellissima arte e cimentarsi nella costruzione di una storia e nella realizzazione dei disegni, guidati da due tra i fumettisti italiani più talentuosi.

Mattia Surroz, inoltre, è tra i 32 finalisti (tra oltre 330 candidature pervenute) tra le quali la giuria dei Lucca Comics Awards sceglierà i vincitori e le vincitrici del premio istituito per individuare le eccellenze della Nona Arte pubblicate in Italia nell’ultimo anno, che verranno annunciati nel corso della cerimonia ufficiale del 31 ottobre al Teatro del Giglio.

Chi è Mattia Surroz

Valdostano, classe 1982. Pubblica quattro Graphic Novel, tra cui “La storia sbagliata” su testi di Bepi Vigna per 001 Edizioni, e “L’ultimo tramonto” su testi di Marco Rincione per Shockdom. Dal 2015 è autore Disney per Topolino, Panini Comics. Nello stesso anno pubblica “Il suono della sirena”, scritta da Mauro Uzzeo. Sempre dallo stesso anno è insegnante di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Tra il 2021 e il 2022 pubblica la miniserie ” 10 Ottobre” su testi di Paola Barbato per Sergio Bonelli Editore. Tra le sue opere, l’Attimo Decisivo 1 e 2. Riflesso perfetto del 2023 è il suo esordio da autore completo, sempre per Sergio Bonelli Editore, che gli è valso una menzione speciale per il premio Romics 2024 e il premio Coco 2024 come miglior autore unico.