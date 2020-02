Saint-Vincent, un Carnevale più green con palloncini biodegradabili e l’investitura del piccolo Sindaco

Saint-Vincent - I protagonisti del Carnevale dei Piccoli porteranno per le vie di Saint-Vincent cortesia e sorrisi per tutti. Il Piccolo Sindaco e la sua squadra si preparano alla sfilata di domenica 23 febbraio.

Amicizia e simpatia gli hanno permesso di vincere la campagna elettorale e diventare il piccolo Sindaco di Saint-Vincent per l’edizione 2020 del Carnevale dei Piccoli. Al fianco di Edoardo, eletto primo cittadino dagli allievi di quarta e quinta elementare, ci sono gli Assessori Gabriel, al Turismo, Guido, ai Lavori pubblici e Alice, all’Ambiente, ai quali si aggiunge la Consigliera Désiré, figura introdotta quest’anno. Assenti alla manifestazione gli Assessori al Bilancio e alla Cultura.

A Saint-Vincent è un’antica tradizione, che ha ormai più di cinquant’anni, quella di affidare il governo del paese ai bambini. “Tocca a te, auguri!”, con una stretta di mano il Sindaco Mario Borgio incarica ufficialmente il Piccolo Sindaco durante la Cerimonia di investitura di domenica pomeriggio. Tra i piccoli custodi di Saint-Vincent vi sono anche gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari del soccorso che indossano le divise omaggiate dal 118.

Ad animare la Cerimonia non potevano mancare il Gruppo Storico di Issogne e la Banda Musicale di Saint-Vincent, sotto la guida del Maestro Rudda.

Con la lettura del proclama il Piccolo Sindaco si impegna “insieme alla Giunta, ai vigili e ai pompieri, a portare per le vie di Saint-Vincent cortesia e sorrisi per tutti” e invita “gli adulti che vorranno divertirsi a tornare bambini per qualche giorno, soprattutto nel cuore”.

Lieto fine colorato con il consueto lancio dei palloncini, consegnati a tutti i bambini presenti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Un finale nel pieno rispetto dell’ambiente perché realizzati con materiale biodegradabile.

Questo pomeriggio la sala consiliare del Municipio ospiterà il Consiglio comunale dei Piccoli. I giovani amministratori presenteranno idee e proposte.

Il clou della manifestazione sarà domenica prossima, il 23 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici in partenza alle ore 14.30 da Piazza Monte Cervino (Saint-Vincent, AO).