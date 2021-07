Addetto alle paghe, infermiere e cameriere: le offerte di lavoro del settore privato

Studio commercialista e centro elaborazione Aosta

1 addetto/a stipendi e paghe

contratto: tempo determinato/indeterminato orario: part-time caratteristiche del candidato: il/la candidato dovra’ occuparsi dell’elaborazione dei cedolini, delle paghe e dei relativi adempimenti, pertanto possiede diploma di ragioneria oppure laurea campo economico aziendale, esperienza nella mansione e competenze informatiche: videoscrittura, fogli calcolo, posta elettronica

per candidarsi: inviare curriculum tramite email a: posta.offertalavoro@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 16/07/2021

Albergo Fénis

1 lavapiatti

contratto: tempo determinato dall’immediato fino al 31 ottobre 2021.si offre vitto. orario: part-time – orario su turni da concordare caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza nella mansione e deve essere in possesso di patente di guida cat. b – automunito/a.

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono trasmettere il curriculum vitae a: domandaofferta-aosta@regione.vda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di aosta data pubblicazione: 20/07/2021

Albergo Fénis

1 cameriere/a di sala

contratto: tempo determinato dall’immediato fino al 31 ottobre 2021.si offre vitto. orario: part-time – orario su turni da concordare caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve avere una buona conoscenza delle lingue francese e inglese. deve, preferibilmente, possedere esperienza nella mansione suddetta che consiste nel servizio ai tavoli e nella pulizia dei piani di lavoro. in possesso di patente di guida cat. b – automunito/a.

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono trasmettere il curriculum vitae a: domandaofferta-aosta@regione.vda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 20/07/2021

Albergo Fénis

1 cameriere/a ai piani

contratto: tempo determinato dall’immediato fino al 31 ottobre 2021. si offre vitto. orario: part-time – orario su turni da concordare caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve possedere preferibilmente esperienza nella mansione suddetta. in particolare, dovra’ occuparsi della pulizia delle camere, della biancheria e di ulteriori pulizie annesse. in possesso di patente cat. b – automunito/a.

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono trasmettere il curriculum vitae a: domandaofferta-aosta@regione.vda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 20/07/2021

Cooperativa sociale Quadrifoglio Chatillon

1 infermiere

conoscenze: laurea infermieristica contratto: tempo determinato dall’immediato fino al 31 agosto 2021 per sostituzione di personale assente orario: part-time 36 ore settimanali caratteristiche del candidato: il/la candidato/a dovra’ svolgere la mansione di infermiere presso la casa della divina provvidenza di chatillon

per candidarsi: le persone interessate, in possesso dei requisiti, possono inviare il proprio curriculum vitae a: chatillon@coopquadrifoglio.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 16/07/2021

Navoni Torgnon

1 operaio addetto alla manutenzione aree verdi

conoscenze: utilizzo del decespugliatore e automunito contratto: tempo determinato dall’immediato fino al termine della stagione estiva orario: part-time 16 ore settimanali da svolgersi due giorni alla settimana caratteristiche del candidato: si ricerca con urgenza un operaio manutentore aree verdi, preferibilmente con esperienza

per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum a: luigi.navoni@alice.ito telefonare al numero 3489309034 dalle ore 12 alle ore 13:30 e dalle ore 18 alle ore 21 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 19/07/2021