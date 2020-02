Cameriere, barista e operaio edile: le offerte di lavoro della settimana

Azienda svizzera a4personal sa operante nel settore edile sul territorio svizzero

1 piastrellista, serramentista, metalcostruttore, gessino, imbianchino, cappottista, saldatore con patentino, elettricista, impiantista montatore sanitari e riscaldamento impiantista idraulico, lattoniere copritetto, cartongessista

contratto: non specificato orario: non specificato caratteristiche del candidato: il candidato ideale ha un’esperienza in una delle mansioni di almeno 3 anni, una conoscenza della lingua francese lv. b1 ed e’ automunito Per candidarsi: contattare a4personalsa inviare il curriculum tramite e-mail a: paradiso@a4personal.chhttp://www.a4personal.ch/positions-it.php fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 10/02/2020

Hotel Ottoz Meuble’ Courmayeur

1 tuttofare

contratto: contratto a tempo determinato (dal 15/02/2020 al 15/03/2020)non si offre alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: il candidato sara’ adibito alle seguenti mansioni: aiuto back office, colazioni, lavapiatti, pulizia camere e luoghi comuni

Per candidarsi: contattare il n. 0165 846681 o inviare il curriculum tramite e-mail a: info@hotelottoz.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 06/02/2020

Rifugio Gabiet Gressoney-La-Trinite’

1 cameriera/e sala e bar

conoscenze: preferibile avere maturato esperienza nella mansione contratto: da subito fino termine stagione invernale – offresi vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la risorsa individuata dovra’ occuparsi del servizio in sala e del servizio al bar presso il locale situato sulle piste da sci

Per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae a: info@rifugiogabiet.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 06/02/2020

Bar Pepita Chatillon

1 barista

conoscenze: buone dote relazionali e attitudini di lavorare a contatto con il pubblico – automunita/o numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato con possibilita’ di trasformazione orario: dalle ore 07.00 alle ore 13.00. caratteristiche del candidato: la risorsa individuata dovra’ occuparsi dell’apertura del locale, servizio prime colazioni, e preparazione dei panini e piatti freddi per il pranzo

Per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum a: dasolasto@hotmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 07/02/2020