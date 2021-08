Courmayeur, il plauso di Confcommercio per la riduzione della Tari

“Un valido sostegno sia per le famiglie ma anche per le attività produttive”. Così Confcommercio commenta la decisione presa dal Consiglio Comunale di Courmayeur di ridurre del 100% le utenze domestiche e del 50% la quota variabile della Tari.

“Siamo onorati di apprendere che tale provvedimento vada ad agevolare le nostre imprese – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA – questa decisione rappresenta un aiuto concreto al tessuto economico del territorio già ampiamente colpito e bastonato da una crisi non solo sanitaria ma anche e soprattutto economica”.

Per Edoardo Melgara referente di Confcommercio VdA per Courmayeur questa notizia “rappresenta un input positivo in questo momento storico per tutti gli operatori del territorio di Courmayeur e per tale motivo colgo l’occasione di ringraziare il Sindaco e tutta la Giunta per aver accolto la voce di tutti gli addetti del settore turistico – termina Melgara”.