Châtillon - Richiesta la laurea in ingegneria, fisica, matematica, statistica o economia. Domande da consegnare a Cva entro le ore 18 del 23 agosto.

C’è tempo fino alle ore 18 del 23 agosto per far domanda di partecipazione alla nuova selezione indetta da Cva.

Due sono le risorse ricercate, con laurea in uno dei seguenti indirizzi: ingegneria; fisica; matematica; statistica; e economia. Saranno inserite presso la Funzione Servizi Information Technology di C.V.A. Spa con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nei Comuni di Aosta e Châtillon.

Il bando è reperibile sul sito di Cva