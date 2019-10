Marché au Fort, esauriti i 1600 buoni offerti dalla Chambre

Sono andati tutti esauriti i 1600 buoni messi a disposizione dalla Chambre, nell’ambito dell’iniziativa “Sapori Valdostani offerti dalla Chambre”, organizzata dalla Camera di Commercio in occasione dell’edizione 2019 del Marché au Fort.

Ogni 50 euro di spesa effettuata presso gli espositori, i visitatori potevano ottenere un buono prodotti del valore di 10 euro messi a disposizione dalla Chambre Valdôtaine da spendere presso i banchi del Marché.

Il 75% dei buoni sono andati a visitatori provenienti da fuori Valle, in particolar modo da Piemonte e Lombardia. Torino, Biella, Milano, Varese e Pavia le provincie che hanno registrato un maggior numero di buoni ritirati presso gli sportelli informazione appositamente allestiti a Bard. 62 sono stati i buoni andati a visitatori provenienti da fuori Italia con una prevalenza di utenti svizzeri.

“Si tratta di un risultato molto positivo – sottolinea in una nota il Presidente della Chambre Valdôtaine, Nicola Rosset – che premia la scelta di voler aumentare da 1400 a 1600 la tiratura dei buoni. Per la Chambre si è trattato di un investimento importante ma che ha portato i risultati attesi soprattutto in termini di ritorno diretto alle imprese”.