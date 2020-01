Presentati gli otto progetti finanziati con i fondi per le politiche giovanili

Sono stati presentati gli otto progetti dedicati a giovani dai 14 ai 29 anni che verranno finanziati dall’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni.

I fondi, che copriranno al massimo l’80% delle spese di ogni progetto, ammontano a 97.000 euro a fronte di un impegno di spesa di 100.000 euro: 40.000 relativi al primo avviso e 57.000 relativi al secondo. “Il 2019 è stato un anno di passaggio”, spiega l’assessora Chantal Certan, “in vista di una revisione della legge regionale per presentare, insieme alla consulta degli studenti, ai rappresentanti d’istituto ed al Forum dei Giovani, alcune modifiche per il Piano Giovani 2020-2022. È importante avere un dialogo continuo ed aperto con i giovani e far sì che la predisposizione di questo piano triennale sia anche una palestra per la programmazione delle loro attività”.

Questi i progetti finanziati:

AVVISO 1-2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMTANDO

Progetto: Unknown – Lo sconosciuto

Rivolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni e si svolgerà nel quartiere Cogne della Città di Aosta

Si tratta un percorso esperienziale multidisciplinare (musica, teatro, movimento e digital storytelling) che intreccia i linguaggi tradizionali della narrazione i quelli contemporanei di digital storytelling. Un progetto per il recupero e la conservazione di elementi che fanno parte della storia personale dei partecipanti, anche quelli considerati “scomodi”. È articolato in 2 laboratori didattico-creativi, 3 residenze artistiche e 1 campagna di comunicazione.

Si svolgerà da febbraio a maggio 2020

MEMORIA IMPEGNO AZIONE APS

Progetto: 25 anni di 21 marzo: parole e azioni per cambiare la società

Rivolto ai giovani tra i 14 e i 29 anni.

Partecipazione dei giovani a momenti di formazione sul tema della cittadinanza attiva che comprendono un concorso utile per la realizzazione di un prodotto, che possa esprimere l’essenza, lo spirito della giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. I vincitori potranno partecipare gratuitamente al 21 marzo 2020 a Palermo

Si svolgerà da gennaio a marzo 2020

ASSOCIAZIONE DONNE LATINO – AMERICANE DELLA VALLE D’AOSTA “UNIENDO RAICES” ONLUS

Progetto: Vado avanti. Valorizzando le mie idee, le mie risorse, il mio coraggio

Rivolto ai giovani tra i 14 e i 29 anni.

È un’alternativa alle alleanze formative, orientative e motivazionali extracurriculari volte a dare una conoscenza e una coscienza per la costruzione di un’identità educativa e formativa verso una vera e propria inclusione sociale. Due moduli uno formativo/orientativo e uno motivazionale.

Si svolgerà da gennaio a maggio 2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE REPLICANTE TEATRO

Progetto: Ti dico un libro / Il teatro va a scuola / a. s. 2019/2020

Rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni.

Nasce dall’idea che la lettura ad alta voce esprime una possibilità di arricchimento e di scoperta sia per chi legge sia per chi ascolta. Il testo diventa materia comune attraverso cui affiorano emozioni ed esperienze da condividere. Attori e ascoltatori entrano in una relazione particolare – che è già teatro.

Si svolgerà da gennaio a maggio 2020

AVVISO 2-2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE “FRAMEDIVISION”

Progetto: La camera di Orfeo

Rivolto ai giovani tra i 14 e i 29 anni.

L’obiettivo è aiutare le persone ad aprirsi ad una migliore compartecipazione del proprio vissuto emotivo attraverso il confronto con l’altro da sé e attraverso una serie di attività che ruotano attorno allo strumento delle arti. L’edizione permanente si struttura in un laboratorio di incontri settimanali, da destinare a determinati gruppi di giovani, guidati da un esperto della disciplina e da un counselor a mediazione artistica professionista.

Si svolgerà da febbraio a giugno 2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE UNION DE LA PRESSE FRANCOPHONE “UPF”

Progetto: Formation au néo-journalisme” – (storytelling audiovisuel)

Rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Formare giovani alle tecniche di scrittura di un soggetto di “Reportage” sotto forma di storytelling, acquisendo le tecniche per intervistare, per il montaggio, per la correzione dei colori e per il mixage. Prima fase prevede la selezione dei giovani partecipanti, la seconda è incentrata sulla loro formazione teorica, tecnica e pratica

Si svolgerà da gennaio a marzo 2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LONG NECK DOC”

Progetto: Fuori luogo: il territorio raccontato dal cinema

Rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

Insegnare elementi di tecnica, narrativa e collaborazione al fine di produrre alcuni cortometraggi documentari che valorizzino il territorio e gli usi della Valle d’Aosta. I risultati finali saranno trasmessi in spazi televisivi regionali della RAI Valle d’Aosta ed eventualmente presentati al pubblico alla fine del corso durante una serata creata ad hoc. La prima fase prevede incontri e laboratori didattici, mentre la seconda si chiude con l’esercitazione finale di tipo pratico.

Si svolgerà da gennaio a giugno 2020

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA VALLE D’AOSTA ODV

Progetto: Ascolta, come ti batte forte il mio cuore