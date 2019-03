Scuola e lavoro, tre workshop alla scoperta delle opportunità oltralpe

Courmayeur - Il primo Workshop, in calendario lunedì 18 marzo 2019, prevede la trasmissione di informazioni su percorsi universitari in paesi francofoni. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Courmayeur

Il mondo del lavoro nei paesi francofoni. E’ questo il focus di tre workshop, destinati agli studenti delle Scuole superiori della Valle d’Aosta, organizzati dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc con la Fondation Emile Chanoux, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro.

L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare il mondo universitario francofono ma anche, mediante esperienze e testimonianze di aziende e professionisti, di evidenziare come la conoscenza della lingua francese possa favorire l’accesso al lavoro in ambito internazionale.

Il primo Workshop, in calendario lunedì 18 marzo 2019, prevede la trasmissione di informazioni su percorsi universitari in paesi francofoni. Verrà presentato il sistema universitario francese, a cura della professoressa Cristina Vignali de Poli dell’Université de Savoie Mont Blanc, e quello belga, con l’intervento di David Royaux di Wallonie Bruxelles international. Sono previste, inoltre, testimonianze di studenti che stanno svolgendo esperienze di studi universitari in paesi francofoni.

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 25 marzo, verterà sulla presentazione di esperienze di professionisti valdostani per i quali la conoscenza della lingua francese ha contribuito alla crescita professionale. Modera il Workshop Michela Ceccarelli, autrice del volume Emigrés 2.0. Partecipano all’iniziativa la professoressa Vincenzina Raso, con un percorso di studio ed insegnamento in Francia; Elena Masseglia, tributarista che opera a Parigi; Mathieu Aymonod, agronomo, fondatore dell’azienda Anteq SA (Canton de Vaud, Svizzera); Alessandro Stella, agronomo, responsabile commerciale Advachem (Saint-Ghislain, Belgio), Arianna Poletti, giornalista a Parigi.

L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 28 marzo 2019, con la presentazione di aziende valdostane dove la conoscenza e l’utilizzo della lingua francese è un fattore rilevante nell’attività aziendale, nonché un elemento di crescita. Il Workshop, promosso in collaborazione con la Confindustria Valle d’Aosta, sarà moderato dal giornalista Fabrizio Favre.