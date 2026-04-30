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  • Aosta
  • Ultima modifica: 30 Aprile
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Turismo e servizi in crescita, meno imprese ma più nuove aperture: i dati del primo trimestre 2026

Nel primo trimestre 2026, calano le imprese valdostane ma il saldo negativo si dimezza rispetto al 2025 e aumentano le nuove aperture. Il dato più importante, però, è il cambio di direzione dell’economia valdostana, sempre più orientata verso turismo e servizi.
Chambre Valdotaine
Economia

Meno imprese, ma segnali concreti di stabilizzazione e una trasformazione ormai evidente del tessuto economico. È questa la fotografia che emerge dall’analisi dei dati del Registro delle Imprese relativi al primo trimestre 2026, elaborati dalla Chambre valdôtaine.

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Al 31 marzo 2026 le imprese registrate in Valle d’Aosta sono 11 944, con un saldo leggermente negativo di -13 unità sul trimestre precedente, frutto di 228 iscrizioni e 241 cessazioni.

Un dato che, letto isolatamente, potrebbe suggerire una fase di contrazione, ma che cambia significato se inserito nel contesto degli ultimi mesi. Rispetto allo stesso periodo del 2025, infatti, il saldo negativo si dimezza (era -26), mentre cresce in modo significativo il numero delle nuove aperture (+26 imprese).

Il confronto territoriale aiuta a inquadrare meglio il dato regionale. Nel Nord-Ovest, il saldo è negativo (-0,05%), ma la Valle d’Aosta (-0,11%) mostra una dinamica migliore rispetto a Piemonte (-0,30%) e Liguria (-0,15%), pur restando al di sotto della Lombardia, unica regione dell’area in crescita (+0,08%).

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È nell’analisi settoriale, però, che emergono i segnali più interessanti. I dati confermano infatti una trasformazione profonda dell’economia valdostana, sempre più orientata verso turismo e servizi avanzati.

Come abbiamo cercato di approfondire nell’ultimo dossier, il commercio si conferma il comparto più in difficoltà, con 15 nuove iscrizioni a fronte di 42 cessazioni, per un saldo di -27 imprese. Anche l’agricoltura registra un saldo negativo (-19), evidenziando le difficoltà dei settori più tradizionali.

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Di segno opposto la dinamica dei servizi. Il turismo (alloggio e ristorazione) chiude il trimestre in positivo con +7 imprese, grazie a 22 nuove aperture contro 15 chiusure, trainato in particolare dai servizi di alloggio. Crescono anche i servizi alle imprese.

Il dato più evidente è, quindi, il cambio di direzione del sistema economico. Se per ogni nuova apertura nel commercio si registrano quasi tre chiusure, nel turismo si osserva invece una dinamica opposta, con un numero di nuove imprese nettamente superiore alle cessazioni.

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Il comparto artigiano valdostano, infine, mostra nel complesso una buona tenuta, chiudendo il trimestre con un saldo leggermente positivo (+2 imprese). 

“Il primo trimestre 2026 ci consegna un dato che va letto con attenzione”, commenta il Presidente della Chambre valdôtaine, Roberto Sapia. “Non è solo una questione di numeri, ma di dove si concentra oggi l’iniziativa imprenditoriale: turismo, servizi e attività a maggiore contenuto professionale. Il dato più interessante, quindi, non è il saldo, ma la direzione: aumentano le aperture e cambiano i settori in cui si investe, con meno commercio tradizionale e più servizi alle imprese e turismo”. 

Questo spostamento pone secondo Sapia una questione molto concreta, ovvero “come mantenere equilibrio tra i nuovi ambiti di sviluppo e i settori tradizionali che continuano a rappresentare un presidio economico e sociale del territorio. La sfida non è fermare il cambiamento, ma governarlo, rendendo la transizione ordinata ed efficace. Per farlo serve agire su leve molto concrete: accesso al credito, accompagnamento all’innovazione, supporto al passaggio generazionale e maggiore integrazione tra turismo, servizi e filiere locali. È su questo terreno che si gioca la competitività della Valle d’Aosta nei prossimi anni”.

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