Consiglio Valle, la maggioranza trova l’accordo: ecco la nuova Giunta regionale

Dopo un tira e molla durato oltre due giorni, l’accordo sulla nuova giunta regionale della XVI Legislatura è stato raggiunto.

Ad affiancare Erik Lavevaz (Uv) nel ruolo di presidente della Regione, saranno i colleghi di movimento Davide Sapinet all’agricoltura e risorse naturali e il primario Roberto Barmasse alla sanità e politiche sociali, per Progetto Civico Progressista Chiara Minelli all’ambiente, mobilità sostenibile e trasporti e Jean-Pierre Guichardaz al turismo, commercio, beni culturali e sport, per Alliance Valdotaine Carlo Marzi alle Finanze e Opere pubbliche e Luigi Bertschy (sarà anche il vicepresidente) alle attività produttive, politiche del lavoro e impianti a fune, mentre per VdA Unie Luciano Caveri andrà ad occupare l’Assessorato all’istruzione, università, affari europei, politiche strutturali e partecipate.

A Progetto Civico Progressista va inoltre la Presidenza del Consiglio Valle, incarico che sarà ricoperto da Alberto Bertin. L’elezione del nuovo esecutivo e del presidente del Consiglio Valle dovrà ora passare al voto dell’aula, convocata per il prossimo 20 di ottobre.

L’accordo fra i 14 autonomisti e Progetto Civico Progressista è arrivato a meno di due giorni dalla convocazione del primo Consiglio Valle, e dopo lunghe trattative. PcP prima aveva chiesto di avere tre assessorati e poi di andare ad occupare i settori della sanità e dell’ambiente, proposte in parte respinte dagli autonomisti.