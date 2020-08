Potere al Popolo VdA: “Aosta deve diventare un’unica comunità, dove tutti sono importanti”

Aosta - La campagna di Potere al popolo parte dai giardinetti di via Volontari del Sangue, a pochi passi dai locali che per tanti anni ospitarono Progetto Giovani, non lontano dall’ex mercato coperto, dalla “cattedrale nel deserto che è l’Area megalitica, che ha sventrato questo quartiere” ma anche dall’abbandonata ferrovia.

Con lo slogan “Abbracciamo la città” si presenta la lista Potere al Popolo che candida a sindaco del comune di Aosta Bruno Trentin e a vice Francesco Rappazzo, affiancati da 18 “lavoratori, studenti, precari, artigiani, pensionati e semplici cittadini che lottano per la difesa dei diritti, dell’ambiente, la giustizia sociale e l’uguaglianza”. Militanti, ma anche persone che si sono avvicinate da poco al Movimento, nato circa 3 anni fa.

“Siamo persone che tengono alla propria città e la vogliono valorizzare” spiega la coordinatrice Maria Lancerotto “La nostra lista ha un legame affettivo con le classi popolari, ad Aosta noi riteniamo che non ci sia una lista che le rappresenti”.

La campagna di Potere al popolo parte dai giardinetti di via Volontari del Sangue, a pochi passi dai locali che per tanti anni ospitarono Progetto Giovani, non lontano dall’ex mercato coperto, dalla “cattedrale nel deserto che è l’Area megalitica, che ha sventrato questo quartiere” ma anche dall’abbandonata ferrovia.

“La città va riallacciata, riunita, perché oggi il tessuto urbano è sfilacciato” prosegue Lancerotto “Il nostro programma è semplice, fatto di piccole cose ma di impatto. Non ci sono grandi opere o programmi irrealizzabili, ma cose fattibili”.

Uno sguardo speciale la lista lo rivolge ai giovani, “una categoria trascurata e abbandonata. All’epoca Progetto Giovani, con educatori preparati, riusciva a indirizzare i giovani ad una vita di speranza e impegno. Le politiche sociali possono incidere nella città”. Gli spazi dell’ex centro di aggregazione giovanile nel quartiere di Viale Europa dovrebbero tornare a essere fruibili dalla cittadinanza. “Bisogna andare contro la tendenza ad accentrare i servizi – dice il candidato vice sindaco Francesco Rappazzo – quel posto potrebbe diventare un centro polifunzionale o uno sportello comunale come L’Amico in Comune”.

Presidente dell’Associazione Sos Mi ripiglio, impegnata nella lotta alla ludopatia, Bruno Trentin, 60 anni, viene definito dai suoi “compagni” un lottatore. “Vengo da un percorso difficile – ricorda Trentin – a parte gli ultimi cinque anni, ho vissuto nella strada”. Strade che tuttora percorre per tentare di salvare chi viene inghiottito dalla dipendenza del gioco.

“Negli ultimi 20 anni Aosta è diventata un’unica periferia, noi non abbiamo più una città, a parte la via centrale pedonale, tutto il resto è una periferia” dice Trentin “Invece di migliorare i quartieri e legarli, abbiamo fatto il contrario, portando i problemi dei quartieri nel centro città. C’è tanto da lavorare e riqualificare. Ogni quartiere deve avere lo stesso decoro e la stessa dignità, non devono esserci zone privilegiate e altre abbandonate e trascurate. Aosta deve diventare un’unica comunità, dove tutti sono importanti”.

Anziché abbassare le tasse a tutti, “come qualche anno fa si è fatto bello l’attuale sindaco di Aosta”, Potere al popolo propone di alzarle a chi “possiede immobili sfitti, edifici privati lasciati alla speculazione immobiliare”. I soldi vanno poi reinvestiti nei servizi. Quelli sociali di Aosta, per Potere al Popolo, sono sì di qualità, ma serve tornare ad “un lavoro di cura che guardi al benessere delle persone, – indica ancora Rappazzo – facendo sentire i lavoratori partecipi di un progetto sociale”.

A chiudere la presentazione è la capolista di Potere al Popolo Loredana De Rosa che sintetizza così la proposta politica: “L’obiettivo principale è fare in modo che le persone si riapproprino del diritto di partecipare alla vita politica, di fare in modo che chi poi gestisce la cosa pubblica sappia che con la gente deve farci i conti.”

I candidati di Potere al Popolo VdA

Bruno Trentin – Sindaco

Francesco Rappazzo – Vice Sindaco

Maria Lancerotto, Maria Rosaria Albanese, Ambra Bigiarini, Francesco Bova, Daniela Castegnaro, Claudio Chellini, Lorenzo Chellini, Paolo Davisod, Jean Genola, Mirko Grlj, Rosanna Luberto, Riccardo Mascioni, Roberto Mascioni, Tania Piras, Arianna Puglisi, Riccardo Rapetto, Gianfranco Salatiello, Daniela Tognonato e Marta Trentin.