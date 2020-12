Screening di massa, Chatrian (Av): “Un’occasione da non perdere”

Aosta - "La campagna di screening è da fare perché è fuori di ogni dubbio la sua utilità e potrà riaccendere la nostra economia e il nostro turismo. Ci spiacerebbe dover far tornare a Roma 60mila tamponi rapidi" sottolinea il coordinatore di Av Chatrian.

“E’ un’occasione da non perdere, che va colta“. Il Coordinatore di Alliance Valdotaine interviene sulle dichiarazioni del Presidente della Regione Erik Lavevaz che in una nota smentisce quanto trapelato nel pomeriggio sul via libera, da parte delle maggioranza regionale, al progetto di screening di massa della popolazione valdostana.

“La campagna di screening è da fare perché è fuori di ogni dubbio la sua utilità e potrà riaccendere la nostra economia e il nostro turismo. Ci spiacerebbe dover far tornare a Roma 60mila tamponi rapidi. Dobbiamo solo decidere quando effettuare questo screening con i nostri tecnici”.