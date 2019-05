Scuola, Marina Fey è la nuova Sovrintendente agli Studi

Aosta - Fey subentra a Fabrizio Gentile, in aspettativa d’ufficio per ricoprire il ruolo di magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta. Prenderà servizio il 1° giugno.

Marina Fey è la nuova Sovrintendente agli Studi. A nominarla è stata oggi la Giunta regionale. Laureata in lingue e letterature straniere moderne, Fey è stata dirigente dell’istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès con incarico di reggenza presso l’Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc” di Châtillon e negli ultimi anni dirigente tecnico incaricato della Sovraintendenza agli studi, nonché referente regionale INVALSI e coordinatore dei Nuclei regionali di valutazione delle attività dei Dirigenti scolastici in servizio in Piemonte.

“La nomina della nuova Sovrintendente – sottolinea l’Assessora Certan – scaturisce da un’attenta valutazione: riteniamo che il percorso di studi e professionale di Marina Fey garantiscano le caratteristiche adeguate per poter ricoprire quest’incarico. In particolare, siamo certi che, vista la sua inclinazione per lo studio e la conoscenza delle lingue, la nuova Sovrintendente potrà rilanciare con nuovo impulso il plurilinguismo all’interno delle scuole valdostane, in modo da formare degli studenti sempre più aperti verso il mondo”.

Marina Fey prenderà da domani, sabato 1° giugno, il posto di Fabrizio Gentile che è stato designato componente della Sezione di controllo della Corte dei Conto per la Regione Valle d’Aosta.