Abbigliamento, tessile, arredo e “fiera del bianco”: da Bruno Tex sono arrivati i saldi

Le festività, si sa, sono un momento di grande tradizione. E, con l’arrivo del nuovo anno, torna un’altra tradizione che ha ormai abituato – e accompagnato – i valdostani da tanti anni.

Come d’abitudine, infatti, anche in Valle è giunto il momento dei saldi e non potevano mancare le offerte proposte da Bruno Tex 2, lo storico negozio in località Amérique 139, a Quart.

Fino all’10 febbraio, nell’ampio salone al primo piano, l’abbigliamento da uomo, donna e bambino – intimo escluso – sarà tutto scontato del 20% in cassa, potendo scegliere tra l’altissima qualità di giacche, jeans, camicie e maglioni griffati da alcune delle più note marche sul mercato come Levi’s, Wrangler, Navigare, Geox, Ingram, Vitamina, Cecil.

Allo stesso modo e con lo stesso sconto, sempre del 20%, al piano inferiore, il ribasso sarà applicato su tutti i complementi d’arredo, dalle cesterie alle sedie, passando per gli orologi, le vetrinette e le credenze, fino alle lampade e ai quadri.

Infine, non poteva mancare la “fiera del bianco”: su tutti i prodotti del settore tessile – tende, tovaglie ma anche cuscini, lenzuola, piumoni e accappatoi – è previsto uno sconto del 15%.

Bruno Tex 2 è in località Amérique 139, a Quart: è aperto con orario 9-12.30; 15-19.30, mentre il Bristrot adiacente è aperto dalle 7 alle 21.

Tel. 0165 765118

Sito Internet / Pagina Facebook