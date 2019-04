Acquario Octopus, torna l’offerta di primavera per proteggere i nostri “amici a 4 zampe”

Aosta - Torna la primavera, come sempre periodo delicato per gli animali domestici. E Acquario Octopus per difenderli dai pericoli ha attivato l’offerta – dal 6 al 28 aprile – “Speciale antiparassitari”, con i migliori prodotti fino al 35% di sconto.

Torna la primavera, come sempre un periodo delicato per i nostri “amici a 4 zampe” in cui porre la massima cura verso il problema parassitosi.

Sono proprio le temperature primaverili che impongono ai proprietari di animali da compagnia di porre la massima attenzione ai parassiti e agli agenti patogeni come pulci, zecche, pidocchi, zanzare e pappataci a loro volta portatori di malattie e complicazioni molto pericolose per i nostri amici.

Per evitare brutte sorprese, anche quest’anno Acquario Octopus mette in campo i suoi sconti di primavera nei quali rientra lo Speciale antiparassitari, l’offerta che dal 6 al 28 aprile permetterà a tutti di far vivere serenamente la “bella stagione” ai propri animali domestici con sconti imperdibili – anche del 35% – sulle migliori marche di antiparassitari e prodotti protettivi.

Prodotti di indubbia qualità come gli antiparassitari Advantage, Advantix, Frontline Combo e Tri–Act, Scalibor e Seresto, o ancora i prodotti Fipralone – la soluzione, per cani o per gatti, in versione “Duo” che elimina anche le uova dei parassiti – e Fiprotix per cani che agisce contro gli insetti volanti.

Non solo antiparassitari

Come sempre, Acquario Octopus – che fa parte della rete “Più che amici”, composta esclusivamente da storici commercianti esperti in Piemonte e Valle d’Aosta – è il luogo giusto per ogni esigenza dei “migliori amici dell’uomo”, con queste certezze: professionalità, qualità dei prodotti e amore per gli animali.

Ecco allora che, da Octopus, la primavera porta con sé la super offerta: prezzi speciali per tutte le migliori marche di cibo secco ed umido, ma anche deodoranti, sacchetti igienici, sabbie igieniche e lettiere, tiragraffi, tappetini per cani e tutti il necessario per far stare bene i nostri amici animali.

In primavera scegli Acquario Octopus. Perché il miglior amico del tuo animale sei tu.

Per informazioni

Acquario Octopus:

Quart – Località Amérique, 89/a – Tel. 0165 765278

Aosta centro – Via Torino, 6 – Tel. 0165 40323

Charvensod – Località Pont-Suaz, 59 – Tel. 0165 548939

Pont-Saint-Martin – Via Circonvallazione, 3 – Tel. 0125 1969512

Mail: info@acquarioctopus.it

