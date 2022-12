Aosta si illumina con il Marché Vert Noël, il villaggio alpino in cui rivivere lo spirito di un Natale unico

Una grande vetrina delle produzioni artigianali, in cui fare shopping alla ricerca di un’idea regalo originale per il periodo delle Feste, ma soprattutto un luogo magico da esplorare: è il Marché Vert Noël, il mercatino di Natale della città di Aosta, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale del capoluogo e quella regionale e la Chambre valdôtaine.

Giunto alla sua quattordicesima edizione, il Marché si presenta oggi al pubblico nella nuova, suggestiva, ambientazione diffusa su tre delle principali piazze del centro storico di Aosta – piazza Caveri, Roncas e Giovanni XXIII – all’insegna del connubio tra storia e cultura, al posto dell’ormai “classica” sede del Teatro romano, indisponibile per una serie di lavori di sistemazione.

In tre queste location, rivive però la tradizione del Marché, con l’allestimento di un villaggio alpino dal sapore fiabesco, con tanto di strade e piazze, chalets in legno, ed un vero bosco di abeti immerso in un’ambientazione di montagna, tra sculture in legno, musiche e luci.

Quest’anno – fino all’8 gennaio 2023 – sono stati allestiti 36 chalet: sette stand espositivi, sei dedicati agli espositori e uno informativo in piazza Caveri, mentre piazza Giovanni XXIII ospita 18 chalet, 14 dei quali singoli, due doppi per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande e due destinati ad attività di promozione. Qui trova posto anche l’area eventi curata dall’Amministrazione regionale. Infine, sono 10 gli stand in piazza Roncas, tra cui quello tradizionalmente destinato alla sezione valdostana dell’Associazione nazionale alpini per la raccolta di offerte da devolvere in beneficenza, oltre ad un altro punto informazioni.

Nel mercatino sarà quindi possibile passeggiare, incontrare amici e familiari, scoprire le peculiarità del territorio valdostano, le sue tradizioni e la sua cultura, curiosando tra le creazioni dell’ingegno esposte dagli artigiani: tra candele, saponi artigianali, produzioni in ceramica, oggettistica artigianale in legno, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o altre tecniche manuali ma anche prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria.

Oltre al Marché Vert Noël, ad allietare turisti e residenti nel periodo delle feste di Natale – e di fine/inizio d’Anno ad Aosta – sarà anche un programma di animazioni, piccoli concerti, dimostrazioni di scultura e intaglio da parte degli artigiani e spettacoli per bambini, assieme alla la pista di pattinaggio all’aperto con l’Ecole du patinage, nella vicina piazza Chanoux, ad un passo dall’imponente abete di 12 metri illuminato da Confindustria della Valle d’Aosta.

Ad abbellire la città concorre anche la Chambre, grazie ai 115 vasi arricchiti con rami luminosi a led – a basso consumo energetico – che illuminano il cardo ed il decumano. A questi si affiancano inoltre i 19 alberelli di Natale realizzati dagli studenti del Liceo artistico riutilizzando il materiale dell’albero di Natale tecnologico che per alcuni anni ha animato piazza Chanoux.

Il Marché Vert Noël è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione regionale, con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales e i partner privati Cva Spa, Pila Spa e Funivie Monte Bianco Spa.

Periodo e orari di apertura al pubblico

Da sabato 19 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023:

Tutti i giorni dalle 10.30 alle 20

Domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio dalle 15 alle 20

Ingresso libero