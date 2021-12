Arrivano le feste, porta in tavola le dolcezze del Fornetto Siciliano

Natale e le festività sono alle porte. I gusti delle terre di Sicilia offrono un’ottima opportunità per festeggiare con parenti ed amici, o per un’idea regalo. Un’opportunità che può essere sfruttata, ad Aosta, grazie al Fornetto Siciliano, il negozio dedicato alla tradizione culinaria dell’isola più grande d’Italia. Sono infatti pronti per essere ordinati i panettoni, nelle versioni al pistacchio, alla nocciola e alle mandorle e uvetta. Tutti rigorosamente artigianali e di produzione propria.

Le feste, al Fornetto, vengono salutate anche con diversi altri prodotti: la frutta martorana, le cassate o i cannoli siciliani. Prelibatezze da comprare e ritirare sul posto (il negozio di via Innocenzo V Papa è, oltretutto, una caffetteria, ove regalarsi gustose colazioni o merende), oppure da ordinare (anche online) per comporre uno sfizioso cestino regalo, che potrà essere spedito in tutta Italia.

E non è ancora tutto, perché in vista del 25 dicembre, e nella consapevolezza dei tempi non semplici che stiamo vivendo, il Fornetto Siciliano ha pensato anche a un menù specifico da asporto per Natale, a base degli ingredienti di prima qualità e dei sapori che hanno reso rinomata nel mondo la cucina siciliana. Basta contattare il negozio, per la prenotazione, e ritirare il menù (in via Innocenzo V Papa, o – come per tutti i prodotti – al Caffè Bellini, in via Sant’Anselmo 35, sempre ad Aosta).

Oltre alle particolarità dell’offerta pensata per le festività, il Fornetto continua ad essere rosticceria-gastronomia e tavola calda, pizza inclusa. Rusticheria siciliana mignon, arancini, pizzette focacce, cipolline, bombe e tanto altro aspettano solo di essere assaggiati, per permettere a quanti più clienti possibile di scoprire i sapori mediterranei, dolci o salati, per un’esperienza unica al palato.

Per informazioni:

Fornetto Siciliano

Via Innocenzo V Papa

Aosta

Tel. 393 0452841 (anche WhatsApp)

E-mail

Sito web

Pagina Facebook

Account Instagram