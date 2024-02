Calze Termiche per Sciare: Come Sceglierle secondo i Consigli di Esperti Sciatori

L’abbigliamento tecnico, in particolare calze termiche e scarponi per lo sci, rivestono un ruolo cruciale nell’esperienza degli appassionati di questo sport invernale. La corretta selezione delle calze termiche è fondamentale per garantire comfort, calore e prestazioni ottimali sulla neve. In questo articolo, esploreremo i criteri essenziali per la scelta delle calze da sci, le caratteristiche chiave delle calze termiche e le migliori opzioni disponibili sul mercato. Concluderemo con qualche consiglio sulla calzata degli scarponi, che dovranno lavorare in sinergia con le calze.

Come Scegliere le Calze da Sci: Passo Fondamentale per Massimizzare l’Esperienza

La scelta delle calze termiche per sciare rappresenta un passo cruciale per garantire il massimo comfort e le migliori prestazioni durante le giornate sulla neve. Ecco alcuni consigli pratici per effettuare la scelta giusta:

Materiale di Costruzione:

Le calze termiche da sci sono realizzate comunemente con materiali sintetici come il poliestere o con miscele di tessuti tecnici come nylon ed elastan. Mentre questi materiali offrono leggerezza e resistenza a discapito di traspirabilità e asciugatura rapida, la lana merinos emerge come la scelta ideale per garantire traspirabilità, rapida asciugatura e calore bilanciato.

Livello di Isolamento:

Considera il livello di isolamento termico in base alle condizioni climatiche. Zone più fredde richiedono calze con uno spessore maggiore ma fai sempre attenzione allo scarpone. Il piede non deve essere troppo compresso e una calza spessa è la buona soluzione solamente se il tuo scarpone ti consente di avere spazio sufficiente.

Traspirabilità:

Le calze termiche devono assicurare una buona traspirabilità per mantenere i piedi asciutti. La lana merinos è particolarmente traspirante ed asciuga rapidamente.

Vestibilità, Protezione e Compressione:

Assicurati che le calze si adattino bene, senza stringere eccessivamente. Modelli con livelli di compressione possono migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l’affaticamento muscolare. Le calze devono essere rinforzate nei punti di maggiore sollecitazione come stinco, punta e tallone.

Altezza delle Calze:

La lunghezza delle calze dipende dalle preferenze personali e dalla vestibilità degli scarponi. In generale, calze più lunghe che escono dallo scarpone offrono maggiore protezione e sono più comode evitando inutili doppi strati all’interno dello scarpone.

Le Migliori Calze Termiche da Sci: La nostra selezione

Dopo anni di esperienza sulle piste, ecco alcune delle migliori calze termiche da sci che abbiamo selezionato:

Elbec Skimo TECH:

Progettate per massimizzare le performance, queste calze combinano l’efficacia della lana merinos con rinforzi specifici alle caratteristche del polipropilene che allontana l’umidità verso l’esterno della calza lasciando il piede sempre asciutto. Ideali per lo sci alpinismo e lo split boarding

Progettate per massimizzare le performance, queste calze combinano l’efficacia della lana merinos con rinforzi specifici alle caratteristche del polipropilene che allontana l’umidità verso l’esterno della calza lasciando il piede sempre asciutto. Ideali per lo sci alpinismo e lo split boarding Elbec Alpine NATURE:

Calze realizzate con in filato 100% lana merinos certificato GOTS ed ICEA per una calzata soffice e rispettosa dell’ambiente. Ideali per lo sci da pista e freeride, offrono calore e versatilità oltre che al piacere di indossare una calza interamente in lana.

Calze realizzate con in filato 100% lana merinos certificato GOTS ed ICEA per una calzata soffice e rispettosa dell’ambiente. Ideali per lo sci da pista e freeride, offrono calore e versatilità oltre che al piacere di indossare una calza interamente in lana. Smartwool PhD Ski Ultra Light:

Con un mix di merino, nylon ed elastan, offrono un eccellente equilibrio tra isolamento termico e traspirabilità. Prodotto Made in USA.

Con un mix di merino, nylon ed elastan, offrono un eccellente equilibrio tra isolamento termico e traspirabilità. Prodotto Made in USA. Darn Tough Vermont YetI:

Realizzate in lana merino negli Stati Uniti, sono rinomate per durata e resistenza grazie ad una alta percentuale di poliammide che riduce la termicità e la traspirabilità ma ne aumenta la durata nel tempo e la resistenza ai lavaggi.

Realizzate in lana merino negli Stati Uniti, sono rinomate per durata e resistenza grazie ad una alta percentuale di poliammide che riduce la termicità e la traspirabilità ma ne aumenta la durata nel tempo e la resistenza ai lavaggi. Falke SK Energizing Wool:

Prodotte in Germania, offrono compressione graduata per migliorare la circolazione sanguigna durante le lunghe giornate sulla neve.

La scelta sagace delle calze termiche per sciare è essenziale per vivere un’esperienza indimenticabile sulle piste. Presta attenzione ai materiali, alle caratteristiche e alle marche, e goditi al massimo ogni discesa sulle montagne innevate. Altro elemento fondamentale per godersi una giornata sulla neve sono gli scarponi. Vediamo qualche consiglio in merito.

Come Devono Calzare gli Scarponi da Sci per una Performance Eccellente

La corretta calzata degli scarponi da sci non solo garantisce comfort durante le discese, ma contribuisce anche a migliorare le tue prestazioni e a prevenire eventuali inconvenienti. Esploreremo qui i passaggi fondamentali per assicurarsi che gli scarponi da sci calzino perfettamente.

Misura Corretta: La Base di Tutto

La chiave per una calzata impeccabile è partire dalla giusta misura degli scarponi. Affidati a un professionista esperto in negozio che possa misurare con precisione la lunghezza e la larghezza dei tuoi piedi. Ricorda che gli scarponi da sci tendono a calzare più stretti rispetto alle scarpe normali, quindi non sorprenderti se la misura sarà diversa. Un’adeguata misurazione è fondamentale per evitare disagi e migliorare la tua performance. Affidati ai consigli del venditore o del noleggiatore.

Vestibilità: Non Troppo Stretti, Non Troppo Allentati

Gli scarponi da sci devono avvolgere saldamente il piede, garantendo una buona aderenza e trasmettendo con precisione i movimenti agli sci. Evita scarponi troppo stretti che possano causare dolore o impedire una corretta circolazione sanguigna. D’altra parte, evita anche quelli troppo larghi che comprometterebbero il controllo sulla tua attrezzatura. Cerca il giusto equilibrio, dove gli scarponi avvolgono saldamente il piede senza comprimerlo eccessivamente.

Allacciatura: Il Dettaglio che Fa la Differenza

L’allacciatura degli scarponi da sci è cruciale per garantire una calzata sicura e stabile. Inizia allacciando saldamente la parte inferiore, assicurandoti che il piede sia ben posizionato nel guscio dello scarpone. Prosegui allacciando la parte superiore, regolando la tensione in modo uniforme. Assicurati che non vi siano punti di pressione e che la caviglia abbia una gamma completa di movimento. Una calzatura ben allacciata è essenziale per il controllo sugli sci e per prevenire eventuali lesioni.

Alla fine della prima pista prendi il tempo di resettare gli allacci e se possibile stringi ancora un po’ specie nella parte alta dello scarpone che normalmente dovrebbe aver ceduto.

Testare la Calzata: Muoviti e Valuta

Dopo aver indossato gli scarponi da sci, fai alcune prove di movimento. Fletti le ginocchia, inclinati in avanti e lateralmente. Valuta se gli scarponi seguono naturalmente i tuoi movimenti senza causare disagio o pressioni indebite. Se avverti punti di dolore o disagio, non esitare a chiedere al personale del negozio di apportare eventuali regolazioni.