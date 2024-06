Casa Più Arredamenti, punto di riferimento per l’acquisto della cucina per la Valle d’Aosta e la Svizzera

Casa Più Arredamenti si è affermata nel settore della progettazione e dell’arredo cucine, diventando un punto di riferimento per i clienti in Valle d’Aosta e Svizzera. La nostra missione è quella di trasformare ogni spazio cucina in un ambiente funzionale, esteticamente piacevole e perfettamente adattato alle esigenze individuali. Con il nostro approccio strutturato, ti accompagniamo attraverso cinque passi fondamentali per trasformare la tua idea di cucina in realtà.

La scelta di Casa Più

La scelta della cucina rappresenta un momento unico e delicato, ogni cliente ha preferenze diverse, ogni decisione viene guidata con i preziosi consigli dei tecnici più esperti.

Il nostro principale obiettivo è l’attenzione ai dettagli e il design personalizzato, pertanto il team di Casa Più vanta una grande professionalità nella consulenza offrendo un servizio completo che include consulenza in tutte le fasi del progetto, rimanendo al fianco dei nostri clienti in ogni passaggio con precisione e passione.

Il Progetto Preliminare | Durante il primo appuntamento, il nostro personale competente e qualificato ti aiuterà a definire un progetto preliminare su misura in base alle tue esigenze. L’analisi degli spazi, la disposizione degli elementi, la selezione dei materiali e la scelta delle migliori marche ti permetteranno di trovare la soluzione giusta per arredare la tua cucina e renderla unica. Questo progetto preliminare vi fornirà un’idea delle soluzioni possibili e, soprattutto, un budget di spesa indicativo, tutto senza impegno. Il Progetto di Allestimento Completo della Tua Cucina | Se il progetto preliminare rispecchia le vostre aspettative, lo sviluppiamo ulteriormente integrandolo con tutte le informazioni necessarie: i piani, i disegni 2D, i disegni 3D e il preventivo dettagliato. Questo approccio permetterà di avere una visione chiara e precisa di come sarà la vostra nuova cucina. Rilevazione delle Misure | Il nostro personale specializzato prenderà le misure in maniera accurata e professionale. Misurazioni meticolose sono fondamentali per evitare acquisti sbagliati e progetti approssimativi, questo passaggio assicura che ogni elemento si inserisca perfettamente nello vostro spazio abitativo. Ordine e Fornitura | Conclusa la fase di progettazione e verificate tutte le misure, l’ordine verrà elaborato dai nostri fornitori e inizierà la produzione della vostra cucina. Collaboriamo con i migliori marchi per garantire qualità e durabilità dei prodotti. Trasporto, Montaggio e Installazione Programmati | Il trasporto e l’installazione sono programmati con il cliente e verranno effettuati dal nostro personale qualificato ed esperto. Ci assicuriamo che ogni fase del processo si svolga correttamente, garantendo un risultato finale che rispecchi perfettamente le vostre aspettative.

Innovazione e Design per la vostra cucina

Siamo costantemente aggiornati sulle ultime tendenze del design d’interni, potrete contare su una ampia selezione di marchi di cucine con la possibilità di integrare elementi personalizzati e innovativi nei nostri progetti. Che preferiate uno stile contemporaneo, minimalista o tradizionale, Casa Più ha la soluzione giusta per voi.

Vi invitiamo a visitare il nostro showroom per scoprire le infinite possibilità che Casa Più può offrirvi. Per maggiori informazioni e per vedere alcuni dei nostri progetti realizzati, potete visitare il nostro sito web o contattarci per fissare un appuntamento con i nostri progettisti.