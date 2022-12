Far trovare sotto l’albero di amici e parenti un assaggio di genuinità tutto #madeinvda? Oggi è possibile grazie ai cesti natalizi di Au Potager de grand mère, la società agricola fondata e gestita da Alessio e Mattia Nicoletta.

Oltre agli ortaggi freschi Au Potager de Grand- Mére propone anche prodotti trasformati in vasetto per offrire alla clientela la possibilità di gustare tutto l’anno le verdure coltivate in Valle d’Aosta dall’azienda di Fénis.

Per il Natale, poi, Au potager realizza cesti completamente personalizzabili, nel formato e nel contenuto, per venire incontro alle esigenze dei tanti che vogliono puntare su un regalo di gusto che faccia scoprire i sapori autentici della Valle d’Aosta.

La scelta dei prodotti è ampia e diversificata: si va dalla salsa di pomodoro, alle confetture, dai sughi alle verdure agli ortaggi sott’olio, da una ricca selezione di vellutate solo da scaldare agli antipasti prelibati e immancabili sulle tavole natalizie come la giardiniera e la peperonata.

Il tutto viene confezionato dallo staff di Au potager in cestini già pronti (si parte dai 15 euro) per chi è alla ricerca di una soluzione più pratica e veloce, oppure in cesti realizzati su ordinazione con i prodotti scelti dal cliente e che possono includere bottiglie di vino valdostano, miele e altri prodotti valdostani.

Ma la vera novità del 2022 è rappresentata dal panettone: grazie ad una collaborazione con il luminare pasticciere Mauro Morandin di Saint Vincent, Au potager per il Natale 2022 propone anche il panettone classico realizzato con le uova delle galline allevate a Fénis.

Prenotare o far confezionare un cesto di Natale è semplice: è possibile chiamare il 339/1797608, passare al banco Au Potager presente tutti i martedì e i sabato mattina dalle 7 alle 13 presso il Mercato Coperto di Campagna Amica in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta o recarsi direttamente presso il punto vendita in azienda, in Fraz. Les Crêtes a Fénis, aperto tutti i pomeriggi e nella giornata di sabato.

Per informazioni

Au Potager de grand-mère

Frazione Les Crêtes 11 Fénis

Alessio tel. 333.4614185

Mattia tel. 339.1797608

Orario Punto vendita Fénis

Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Sabato 8.30-12.00 e 15.00 – 18.00