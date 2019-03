Class action contro i produttori dei Tir, Confartigianato incontra le imprese il 25 marzo

Aosta - Per illustrare alle imprese interessate gli obiettivi dell’iniziativa, l’Associazione organizza un incontro aperto per lunedì 25 marzo alle ore 18.30 nella sala riunioni della BCC Valdostana di viale Garibaldi ad Aosta.

Confartigianato Imprese Valle d’Aosta aderisce alla class action contro il cartello delle case costruttrici di camion, sanzionato dalla Commissione europea nel 2016.

Saranno presenti due autorevoli esponenti del mondo degli autostrasporti, il Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani e il componente della Segreteria nazionale Confartigianato settore Trasporti Sergio Soffiati.

Jeannette Nieroz, titolare dell’Agenzia Omega Carri di Aosta, convenzionata con Confartigianato Imprese Valle d’Aosta, affronterà invece l’argomento della digitalizzazione dei tachigrafi.

Con la pronuncia della Commissione europea del 2016 sono stati sanzionati i maggiori produttori di autocarri per aver fatto cartello, dal 1997 al 2011, facendo lievitare i prezzi dei camion del 15 per cento.

Confartigianato Imprese, allo scopo di ottenere il risarcimento per i propri associati, in riferimento al danno del sovraprezzo causato dal cartello, dopo un attento processo di ricerca e valutazione dei rischi e dei costi del potenziale recupero, ha individuato nell’azione instaurata dalla fondazione olandese Omni Bridgeway, davanti al Tribunale di Amsterdam.

Possono partecipare alla class action e quindi recuperare la maggiore spesa, le imprese che dal 1997 al 2011 hanno acquistato (anche in leasing) da tali costruttori i propri autocarri da sei tonnellate in su. Il risarcimento medio è stimabile in 10mila euro ad automezzo della massima portata, incrementato del 15 per cento del prezzo di mercato, la cui somma potrà comprendere anche gli interessi e il lucro cessante.

