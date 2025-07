Aosta, centro storico: si affittano postazioni in ufficio condiviso per professionisti e consulenti

Sono disponibili tre postazioni in affitto all’interno di un ufficio condiviso situato in via Marché Vaudan, nel centro storico di Aosta. Una soluzione pensata per chi desidera lavorare in un contesto funzionale, centrale e facilmente raggiungibile, senza i costi fissi di un ufficio privato.

Lo spazio offre postazioni singole in ambiente open space, aree comuni attrezzate (sala riunioni e servizi igienici), connessione WiFi ad alta velocità, stampante, scanner e fotocopiatrice in condivisione. Su richiesta è disponibile anche l’utilizzo dell’indirizzo come sede legale.

La proposta è rivolta in particolare a liberi professionisti, consulenti e piccole imprese che cercano flessibilità operativa e un ambiente professionale condiviso. È possibile visitare gli spazi previo appuntamento.

Per informazioni e visite:

335 5387464 – 335 6609827