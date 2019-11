Con l’Arev acquisti a km zero al Marché Vert

Aosta - Anche quest’anno il Marché Vert Noël sarà l’occasione per scoprire il meglio dell’enogastronomia locale. Fontina Dop, tome, motsetta, boudin, latte fresco, yogurt, carni fresche e tanto altro ancora.

Dall’azienda direttamente alla tavola. Per il quarto anno i visitatori del Marché Vert potranno portarsi a casa un pezzo autentico di Valle d’Aosta. L’Arev, l’Associazione regionale degli allevatori valdostani, anche quest’anno ospita ne proprio stand, collocato appena dopo l’ingresso, lato via Xavier de Maistre, le migliori aziende zootecniche e le loro produzioni. Fontina Dop, tome, motsetta, boudin, latte fresco, yogurt, carni fresche valdostane e tanto altro ancora.

I visitatori avranno inoltre la possibilità di conversare con i produttori, custodi di tradizioni, piccoli rituali e metodi produttivi di antica data, e infine tornare a casa con un acquisto a km zero, rispettoso dell’ambiente, tracciabile e garantito sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Uno shopping consapevole che permette anche un sensibile risparmio perché il cliente compra direttamente dal produttore riducendo la filiera, sostenendo inoltre il lavoro, l’economia e il territorio.

Le sei aziende presenti al Marché Vert Noël ;

Dal 23 novembre al 6 dicembre sarà possibile trovare l’Azienda di Simone Jotaz e la società Agricola Agri.Mont di Montjovet.

Dall’8 al 22 dicembre toccherà alla società agricola Frères Diemoz di Saint-Christophe assieme a la società La Borettaz di Gressan.

Dal 23 al 06 gennaio al Marché Vert Noël spazio all’Azienda Agricola Quendoz di Jovençan e all’Azienda agricola di Lidia Bonin.

Il Marché Vert Noël è aperto al pubblico gratuitamente dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni dalle 10.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio apertura elle 15.

Chiusura: dal lunedì al venerdì e alla domenica alle 20, tutti i sabati, venerdì 6 dicembre e domenica 8 dicembre alle 22.

Per informazioni:

Arev – Associazione regionale allevatori valdostani

Località Borgnalle 10/L

11100 Aosta

Tel. 0165/34510 0165/361275

Email: arev@arev.it

Sito web