Da “3 Commessi” arriva la collezione autunno/inverno: eleganza, classe e tante novità

Aosta - Dalle giacche alla maglieria, fino alle novità dei capi Milestone, brand leader di giacche, piumini e giubbotti di qualità, nella boutique di via Chambéry tutto è pronto per prepararsi alla stagione fredda con suoi i capi unici.

Ormai non si può più fare finta di niente: l’autunno è entrato già nel vivo e, per affrontarlo al meglio e prepararsi alla stagione invernale, la risposta è sempre 3 Commessi.

E la ricetta della boutique di via Chambéry, ad Aosta, è quella di sempre: marchi di grande prestigio, altissima qualità e una scelta di capi d’abbigliamento – dal “casual” agli abiti da cerimonia – perfetti per ogni occasione e per ogni età.

Tante, poi, le proposte che 3 Commessi ha in serbo per la stagione autunno/inverno, dai piumini ai giacconi, ma anche i confortevoli pantaloni felpati, gli eleganti cappotti o ancora – per essere sempre più alla moda – tutto il “mondo” delle dolcevita, nelle calde tonalità autunnali marrone e rame o quello, comodissimo, dei giacconi in pelle o in lana.

Le grandi marche e le novità di 3 Commessi

Per affrontare i primi freddi 3 Commessi punta su una garanzia: l’assoluta qualità dei marchi in negozio.

E ai “classici” capi da provare nella boutique, come la linea giovane Distretto 12 o la tedesca – ma arricchita dai migliori materiali italiani – Digel, dai tratti più classici ed eleganti, che si trasforma in Digel Move quando “strizza l’occhio” alla moda più giovane e fresca.

E se, tra le certezze, possiamo trovare il grande “Made in Italy” di Carlo Pignatelli e i capi completamente personalizzabili di Enzo Romano, ecco che 3 Commessi vince un’altra scommessa grazie alla collezione autunno/inverno di Milestone, il brand “specialista” delle giacche e la sua ampia gamma di modelli dai cappotti e cappottini misto lana, ai bomberini, i piumini e i parka – rigorosamente in piuma d’oca, ma anche in eco-piuma, e trapuntati – fino ai giubbotti, anche in “modello biker”, in nappa vegetale, lisci o trattati con un elegantissimo effetto “vintage”.

Non solo, da oggi 3 Commessi è anche punto di riferimento per l’intimo e per le tute dedicate alle taglie forti, anche molto grandi, per una proposta che “abbraccia” proprio tutti i tipi di clienti, senza esclusione.

Qualità, professionalità e una risposta a tutte le esigenze del cliente. Ad Aosta l’eleganza ha un solo nome: 3 Commessi.

Informazioni e contatti

3 Commessi

Via Chambéry, 61 – 11100 Aosta

Tel. 348 7674210

E-Mail: 3commessi@libero.it

