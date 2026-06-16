Domenica 28 giugno torna il Triangolo Enogastronomico abbinato alla nuova Valpe Bike

Una giornata all’insegna dell’amicizia, della scoperta del territorio, della buona cucina e del divertimento. Domenica 28 giugno a Valpelline torna il Triangolo Enogastronomico, questa volta abbinato anche dalla nuova pedalata ecologica e dal concerto dei Carisma Band.

La principale novità dell’edizione 2026 è rappresentata dalla Valpe Bike, una pedalata ecologica pensata per far conoscere gli angoli più suggestivi della Valpelline. L’iniziativa propone un tour in mountain bike lungo due percorsi differenti, uno rivolto a chi è più allenato tra Valpelline e Ollomont di 19 chilometri (986 metri D+), l’altro invece per chi predilige una mattinata di blanda attività fisica tra Valpelline e Doues (12,5 chilometri – 583 metri D+).

I partecipanti potranno scegliere di affrontare i percorsi in autonomia, usufruendo delle mappe fornite oppure prendere parte alle gite accompagnate dalle guide cicloturistiche. Sono previste due partenze, una alle ore 9 e la seconda alle ore 10.

Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di noleggio mountain bike. Le richieste dovranno essere effettuate entro il 22 giugno contattando il numero 333 2862782. Il costo di iscrizione (adesione disponibile anche online) alla manifestazione è di 10 euro e include la speciale mug di Valpelline, ricordo della giornata, un buono pasto per un piatto di Seupa à la Vapelenentse e bottiglietta di acqua con la formula “salta la coda”.

Oppure ci si potrà lasciare trasportare anche dai sapori di Emilia Romagna e Abruzzo che tornano a Valpelline per l’ormai consolidato Triangolo Enogastronomico, che quest’anno raggiunge il prestigioso traguardo della tredicesima edizione. L’evento, ospitato nell’area Attilio Rolando di Valpelline, propone un menù ricco e gustoso, composto dalla tradizionale Seupa à la Vapelenentse, dalla classica abbinata tra gnocco fritto e prosciutto crudo, da cinque arrosticini di pecora e dal dolce finale. Il costo del pranzo è di 18 euro, bevande escluse.

Particolare attenzione sarà riservata alle esigenze alimentari di tutti i partecipanti. Grazie alla collaborazione con AIC Valle d’Aosta, sarà infatti disponibile un menù completo senza glutine, permettendo anche alle persone celiache di vivere serenamente l’esperienza gastronomica.

Quest’anno il ricavato del Triangolo Enogastronomico verrà destinato all’acquisto di un automezzo di protezione civile e servirà inoltre a sostenere François Ansermin, amico della comunità di Valpelline.

A chiudere la giornata sarà la musica dal vivo dei Carisma Band, che nel pomeriggio porteranno sul palco energia e un repertorio capace di coinvolgere il pubblico, trasformando la festa in un grande momento di aggregazione.

Sport, gusto e musica, tutto il 28 giugno, tutto a Valpelline, per una domenica speciale nel cuore dell’estate.