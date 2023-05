Energia Verde Italia: Educazione verso un Futuro Sostenibile e Fornitura di Luce e Gas a Prezzi Competitivi

Energia Verde Italia si pone l’ambiziosa missione di diffondere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per promuovere un futuro più verde e sostenibile. Fondata soltanto due anni fa, questa startup è già riuscita ad acquisire 30mila clienti in tutto il territorio nazionale. Guardando al futuro, l’azienda si propone di raggiungere un obiettivo ancor più significativo: 75mila clienti entro la fine del 2023.

L’azienda si distingue per l’utilizzo esclusivo di energia proveniente da fonti rinnovabili, garantendo ai clienti una fornitura di luce e gas ecologicamente sostenibile. Tuttavia, Energia Verde Italia non si ferma qui: si impegna anche a offrire prezzi altamente competitivi, consentendo ai clienti di sostenere l’ambiente senza compromettere la convenienza economica.

Attraverso l’educazione, la consulenza e il supporto ai clienti, Energia Verde Italia si propone di diffondere la consapevolezza sulle soluzioni energetiche verdi e sostenibili, contribuendo così a un mondo più pulito e a un’economia a basse emissioni di carbonio. La startup si impegna a diventare un modello di riferimento nel settore delle energie rinnovabili e della sostenibilità, dimostrando che è possibile coniugare la crescita economica con un impegno concreto verso l’ambiente e il benessere dei clienti.

Un elemento fondamentale del modello di business di Energia Verde Italia riguarda l’attenzione e l’assistenza ai clienti. Il team di professionisti giovani e dinamici dell’azienda si distingue per la capacità di risolvere rapidamente le varie problematiche, fornendo un servizio di alta qualità e supportando i clienti nella transizione verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

La startup adotta anche una strategia di supporto innovativa, offrendo una vasta gamma di canali di comunicazione non telefonici come chat e social media. Questa scelta si adatta ai ritmi frenetici della vita moderna, consentendo ai clienti di ottenere assistenza tempestiva ed efficiente. Energia Verde Italia si impegna a garantire la soddisfazione dei clienti, risolvendo il 70% dei ticket tramite WhatsApp, risparmiando loro tempo ed evitando lunghe attese telefoniche.

Energia Verde Italia si distingue non solo per la sua offerta di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili, ma anche per i prezzi competitivi di luce e gas. L’azienda dimostra che è possibile conciliare sostenibilità ambientale e convenienza economica, offrendo soluzioni energetiche ecologiche a tariffe vantaggiose.

Con il loro approccio educativo, l’offerta di forniture di luce e gas provenienti esclusivamente da fonti rinnovabili e i prezzi competitivi, Energia Verde Italia sta creando un impatto positivo nel settore energetico italiano e sta guidando la transizione verso un futuro più verde e sostenibile.

Per maggiori informazioni:

sito web: https://energiaverdeitalia.it/

numero verde: 800978351