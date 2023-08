FAE: testate e veicoli cingolati all’avanguardia per fare la differenza

Con sede centrale a Fondo, in Trentino, e una vasta rete di rivenditori e filiali commerciali dislocati in tutto il mondo, FAE ha raggiunto una posizione di leadership a livello globale nel campo della progettazione e produzione di testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali e veicoli cingolati utilizzati in ambito agricolo, forestale, stradale e per lo sminamento. L’azienda, attiva nel settore dal 1989, realizza macchinari performanti, innovativi e all’avanguardia, per rendere il più semplice ed efficiente possibile l’esecuzione di qualunque mansione.

Entrando nei dettagli, la gamma di soluzioni FAE include oltre 90 prodotti e 400 modelli. Fra le numerose opzioni, si trovano varie tipologie di fresa forestale per trattore o veicolo cingolato, trince forestali, fresaceppi, frantumasassi, stabilizzatrici, frese stradali e testate multifunzione. A ciò si uniscono veicoli cingolati radiocomandati o con cabina.

I macchinari e gli strumenti prodotti da FAE sono concepiti per soddisfare le più diverse esigenze dei clienti e fare la differenza nel lavoro. Ogni macchina, accessorio e componente è progettato con il massimo rigore, sfruttando esclusivamente le tecnologie più all’avanguardia e i migliori materiali. Del resto, i valori su cui si fonda l’impresa italiana sono proprio l’innovazione tecnologica e la qualità costruttiva.

Le frese forestali FAE, ad esempio, servono per fresare il terreno con radici e ceppaie, fino ad una profondità di 50 centimetri. Vengono impiegate nella gestione della vegetazione sotto il livello del suolo in ambito forestale, agricolo e vivaistico. Possono essere accoppiate a diverse macchine operatrici, quali trattori, veicoli speciali o cingolati. Tutto dipende dalle lavorazioni da effettuare e dalle dimensioni dell’area.

Le frese forestali FAE, ad esempio, servono per fresare il terreno con radici e ceppaie, fino ad una profondità di 50 centimetri.

