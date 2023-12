High Floors: l’eleganza senza tempo sotto l’albero

Nell’atmosfera natalizia del Marché Vert che riscalda Piazza della Cattedrale ad Aosta la boutique e atelier High Floors diventa, in questo periodo dell’anno più che mai, un punto di riferimento per i turisti provenienti dalle grandi città del Nord Italia e dall’estero.

Tra gli chalet dei mercatini spicca all’angolo con Via Monsignor des Sales l’inconfondibile vetrina in stile british di una boutique che è un vero e proprio gioiello nel centro della città e una sosta immancabile per quanti cercano non solo capi e accessori d’eccellenza ma anche un’esperienza di shopping in un clima di accoglienza e relax.

Al di là delle mode del momento e dalla frenesia degli acquisti online, in un mondo dove la qualità è spesso sacrificata in nome della quantità, High Floors si distingue per la sua filosofia dell’acquisto durevole “su misura”, filosofia sposata da tutti gli altri brand del Gruppo Dell’Innocenti tra cui il marchio Dell’Innocenti Lamiere, Casa del Fuoco, Les Bains Douches, Ser Lory, Debelier.

Gli spazi High Floors si distribuiscono su tre livelli dedicati alle diverse esigenze dei clienti.

La boutique al piano strada non è solo “negozio”, ma un ambienteUnico racchiuso nelle antiche mura romane della città augusta, in cui poter scegliere anche questo Natale regali raffinati di eccellente fattura confezionati con cura in una elegante gift box, che donerà un tocco di stile sotto l’albero.

Vanta una preziosa selezione di marchi rinomati a livello mondiale, tra cui spiccano Alan Plaine, Aquascutum, John Smedley, Borriello, Tela Genova, Rakkì, Tricker’s, Drumohr, Barbour, Valstar, Santaniello, Sealup, l’impermeabile, Baracuta, Manifattura Ceccarelli, Barrett, Anderson, Dandy Street, Blundstone, Zermatt, Wolf 1834.

Al primo piano si svolge invece la consulenza e la scelta dei tessuti per gli abiti e le camicie su misura che saranno poi confezionati nella sartoria di proprietà Ser Lory, di Borgosesia. La sartoria offre inoltre per chi lo desidera anche la possibilità di effettuare la presa delle misure a domicilio.

In ogni dettaglio, in ogni cucitura, High Floors continua a vestire la professionalità, la competenza e l’unicità che solo un’esperienza sartoriale di questo calibro può offrire.

Ancora più suggestivo infine è il piano seminterrato, che diventa un luogo ideale per eventi esclusivi e incontri con prestigiose aziende sartoriali italiane e internazionali.