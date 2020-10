“I giorni dell’usato di FCA” torna sugli schermi di Nuova Auto Alpina

È una serie di successo per famiglie e single. Ad ottobre torna la nuova stagione de “I giorni dell’usato di FCA”, che offre la possibilità di scoprire l’usato certificato garantito di Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. In Valle d’Aosta, puoi conoscerne i protagonisti da Nuova Auto Alpina, la concessionaria che nelle sedi di Charvensod ed Ivrea è al servizio degli automobilisti da oltre trent’anni.

Sono tante le vetture disponibili, di tutte le marche coinvolte dalla campagna, adatte per rispondere alle più svariate esigenze di mobilità. Si possono vedere con una visita in concessionaria, o attraverso il sito creato per l’occasione. Offerte imperdibili, con auto che aspettano solo di essere viste ed acquistate. Un’opportunità che, per Nuova Auto Alpina, s’inserisce in un filone di attenzione al mercato dell’usato da sempre al centro dell’offerta, con un’ampia scelta di modelli.

D’altronde la filosofia aziendale è “Parti con noi, vai dove vuoi”, perché l’imperativo di Nuova Auto Alpina è soddisfare ogni richiesta, con attenzione e serietà, che in questo periodo diventa “Riparti con noi…”. Oltre all’usato, la concessionaria vanta una gamma di modelli nuovi dei brand Fiat, Lancia, Abarth, Veicoli commerciali, Jeep ed Alfa Romeo, che da sempre costituiscono il “pezzo forte” degli showroom di Charvensod ed Ivrea. Da non perdere anche una serie di automezzi a “km 0” o aziendali altrettanto interessanti.

Inoltre, le due concessionarie (attive con protocolli per il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19) aprono all’automobilista un mondo di servizi: dai finanziamenti alle assicurazioni, passando per l’assistenza post-vendita, le revisioni e i ricambi. Tutto il personale, non solo i venditori ma anche meccanici e magazzinieri, è al servizio del cliente, anche per la manutenzione della propria auto. Motivi a sufficienza per una visita, magari per scoprire “I giorni dell’Usato di FCA”.

Per informazioni:

Nuova Auto Alpina S.r.l.

Sede di Charvensod: località Pont Suaz, 39

Telefono: 0165 23 66 85

Sede di Ivrea: corso Vercelli, 121

Telefono: 0125 23 52 11

