Il tuo stile? Lo trovi da Ottica Rosa ad Aosta. Scopri i servizi del centro ottico e le idee regalo in vista del Natale

Per gli occhiali da vista, da sole e sportivi Ottica Rosa, dal 1945, è un punto di riferimento per tante famiglie valdostane.

Scopri tutti i servizi erogati dal centro ottico:

Misurazione della vista a domicilio

Vorresti misurare la vista, ma hai difficoltà a recarti presso il negozio? Nessun problema! Grazie alla nuova attrezzatura computerizzata Ottica Rosa è in grado di effettuare un controllo della vista accurato e preciso direttamente presso l’abitazione dell’interessato o di uno dei suoi cari, impossibilitati a muoversi.

Misurazione della pressione oculare

Grazie ad una nuova apparecchiatura, anche questa di ultima generazione, è possibile calcolare automaticamente e con precisione la pressione intraoculare, basata sullo spessore centrale della cornea e valutare l’opacità del cristallino.

Grazie ad una nuova apparecchiatura, anche questa di ultima generazione, è possibile calcolare automaticamente e con precisione la pressione intraoculare, basata sullo spessore centrale della cornea e valutare l’opacità del cristallino. Esame della vista di ultima generazione

Da oggi puoi prenotare il tuo esame oculare e regalarti un’esperienza di qualità superiore grazie ad una nuova apparecchiatura che permette all’operatore di effettuare delle misurazioni precise e coerenti senza compromettere il comfort del cliente.

In vista del Natale ricordati che un occhiale è un regale che vale… sempre! Per non sbagliare puoi optare per un Buono acquisto spendibile presso il negozio. Le possibilità di personalizzazione delle lenti e delle montature sono davvero numerose e soddisfano le esigenze di tutta la famiglia.

Troverai occhiali da vista, da sole e sportivi delle migliori marche (Ray-Ban®, Oakley®, Maui Jim®, Rudy Project, Neon Optic, Izipizi, Hoya, Vogue® Eyewear, Michael Kors, Marc Jacobs, Gucci, Chiara Ferragni Sunglasses e molte altre).

Lo staff di Ottica Rosa ti aiuterà a cercare l’occhiale più adatto alle tue esigenze o a quelle di chi ami.

Per maggiori informazioni e prenotazioni visite

Ottica Rosa

Avenue Conseil des Commis, 7 Aosta

Tel. +39 0165 44416

Mail info@otticarosa.com – negozio@otticarosa.com

Segui il centro ottico su:

Facebook https://www.facebook.com/otticarosaaosta/

Instagram https://www.instagram.com/otticarosa_aosta