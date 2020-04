La cucina de “La Vache Folle” a casa tua: è “L’Osteria a domicilio”

Aosta - Il locale di Aosta propone un “delivery” a base di carne: dalla costata di vacca valdostana al “cestino” da quattro chili, passando per bollito, cotechino e carbonada pronti per essere rigenerati in acqua calda.

Rendere disponibili alla clientela, per permettergli di consumarle a casa, alcune specialità del ristorante “La Vache Folle” di Aosta. Era un progetto, quello dell’“Osteria a domicilio”, cui i titolari stavano lavorando da tempo, con l’idea che il punto di distribuzione fosse il bistrot “Maison Bandí” di via Sant’Anselmo, sempre nel capoluogo. Poi, l’emergenza sanitaria del Coronavirus ha cambiato le carte in tavola al mondo intero e l’iniziativa, oltre ad accelerare, ha conosciuto un’ulteriore evoluzione: si consegna a casa.

“La Vache Folle” è l’osteria che non ha bisogno di presentazioni per gli amanti della carne, macellata direttamente dai gestori. I prodotti al centro del nuovo servizio sono essenzialmente tre: la costata di carne di vacca valdostana (frollata per almeno 60 giorni), il “cestino” con la carne per la spesa (del peso totale di circa 4 chili, che può includere scaloppine, salame, spezzatino, bollito, cotechino ed hamburger) e un “tris” di piatti di cucina da rigenerare in acqua calda (bollito, cotechino e carbonada).

Proprio in questo aspetto sta la differenza con molti altri “delivery” attivi al momento. I prodotti non arrivano a casa già cucinati, costringendo chi ordina a consumarli al momento (perché scuociono, o perdono di gusto), ma sono pronti per essere passati in forno, o cotti. È il cliente a decidere quando consumare. Oltretutto, in alcuni casi, come quello della costata, oltre all’occorrente per procedere alla preparazione, l’osteria fornisce anche le istruzioni per non sbagliare la pietanza. Insomma, un servizio pronta consegna e “mangi quando vuoi”.

Come può avvenire l’ordinazione? Nel massimo della semplicità: con una telefonata, o un messaggio Whatsapp, al numero telefonico 347 0102337. Specificando l’ordinazione (è disponibile anche una serie di piatti da asporto, dall’insalatona “La Vianda” alla Tartare di manzo, passando per la polenta concia con salame), i prodotti verranno preparati e recapitati gratuitamente all’indirizzo segnalato, nel massimo della sicurezza, adottando tutte le precauzioni del caso. L’“Osteria a domicilio” è attiva per i residenti di Aosta e dintorni.

In prospettiva, con il superamento dell’attuale fase dell’emergenza, nei progetti dei titolari vi è la riapertura del Bistrot “Maison Bandí”, con l’opzione di tornare (anche) all’idea originaria. Chi volesse approvvigionarsi direttamente, dopo l’ordine, potrà ritirare il suo pacco direttamente al locale di via Sant’Anselmo. Insomma, il “lockdown” non deve significare rinunciare alla qualità. Meno che mai nel cibo, uno degli aspetti basilari della nostra quotidianità.

